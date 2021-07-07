王世堅諷柯文哲推免費PCR　「癢的不搔，沒癢的搔到血流滿地」

▲北市議員王世堅嘲諷市長柯文哲針對問題總是搔不到癢處。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市7家醫院PCR採檢免費，民眾7日起可網路掛號預約篩檢。對此，台北市議員王世堅批評，醫療量能有限，應該針對高風險區做篩檢，「柯文哲針對問題總是搔不到癢處，癢的不搔，沒癢的搔到血流滿地！」

王世堅7日在臉書發文指出，早在5月中旬北農出現第一例確診時，自己和幾位議員都告誡柯文哲應該要警示，產發局、市場處官員也希望能強制針對北農做處理，但卻被否決，「現在柯文哲拋出7家醫院做免費PCR篩檢，但醫療量能有限，應該針對高危險高風險區做篩檢，不是亂槍打鳥！」

對於柯文哲說疫苗施打第七類是國家特權疫苗，王世堅表示，疫苗施打分級分類，照高風險高危險族群施打，有許多第一線工作人員工作曝於風險之中，卻被柯文哲說第七類疫苗施打是國家特權疫苗，「讓這些有需要的民眾情何以堪，柯文哲最大問題就是愛亂講話！」

王世堅批評，柯文哲從政以來就喜歡發明新名詞，防疫期間也是創造一堆名詞最後都無疾而終。「柯文哲防疫表現就是做無一湯匙，講甲一畚箕。」

北市實施7家醫院PCR採檢免費，包含聯合醫院和平院區、中興院區、仁愛院區、陽明院區、忠孝院區、關渡醫院、萬芳醫院，民眾7日起可網路掛號預約篩檢。不過，為避免北市免費PCR被濫用，台北市長柯文哲也下令，即日起預約日限2天以內。