「民進黨比國民黨還可怕」　柯文哲：控制媒體到我懷疑自己是共產黨

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲7日晚間接受中廣董事長趙少康直播專訪。會談中，趙少康詢問怎麼看待近日一直綠營政論節目罵？柯文哲表示不喜歡被罵；而對於政府抓假訊息部分，柯文哲則嗆，他們就是最大的假訊息，當年我們辛辛苦苦推翻國民黨，天啊，民進黨比國民黨還可怕。

柯文哲坦言不喜歡被罵，不希望這社會這樣，造謠造得太過分，每個名嘴講的話一樣，梗圖一樣，都中央廚房做的。他指出，那天打北市副市長黃珊珊針對好心肝案的LINE截圖，後來黃珊珊全公布，但問題公布也沒用，每個名嘴講的話都設好了。

柯文哲譴責，人家公開的部分你不講，都講設定好的，「我看了幾台截圖都一樣」，覺得這很悲哀，令人難過地方是，台灣怎變這樣子，以前黨政軍退出媒體是哪個政黨主張？結果怎現在呢？現在黨政軍都是媒體，這是政媒合一，太過分了。

柯文哲表示，他聲望最後一名綠營都很放心，現在民調高就開始打，不會越打越高，天天講壞話會有效，以前年輕人支持率70％左右，被罵西瓜、檳榔等，還是會降。

趙少康接著問｢給你澄清，你是不是紅的？｣柯文哲表示，我怎麼會是紅的？我228家屬怎麼會是紅的，最氣就是這樣，我不肯當義和團，每天都在搞認知作戰不知道在幹什麼，所以我覺得真的很悲哀，我從49台看到56台 一路看，連我都懷疑我自己是共產黨，太過分了沒辦法。

對於政府抓假訊息的部分，柯文哲笑說，他們就是最大的假訊息，還在抓人家，人不會放棄成功的模式，如果這方式可以贏得選舉，一定樂此不疲，我也覺得他（指政府）實在越來越過分，控制媒體手法，老實說台灣媒體搞成這樣，也是有點傷心。

柯文哲指出，當年我們辛辛苦苦推翻國民黨，天啊，民進黨比國民黨還可怕。