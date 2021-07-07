3＋11無專家會議！鄭麗文批陳時中說謊：專家是范雲或鄭文燦？

▲鄭麗文7日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

記者蘇晏男／台北報導

長程航班機組員檢疫期放寬「3＋11」被視為本土疫情大爆發破口，衛福部長陳時中曾表示決策過程無會議紀錄，但有專家背書，自己也會負責；然而中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎卻踢爆，專家會議從未討論過3＋11，而是指揮中心自己的會議。對此，國民黨立委鄭麗文批評，無中生有的專家會議，當然沒有會議記錄，台灣不需要不斷說謊的指揮官。

鄭麗文7日下午在臉書表示，還記得陳時中說3＋11相關決策是經過「專家」討論拍板定案，但卻被李秉穎狠狠打臉，其實專家會議根本沒討論過，一切都是指揮中心自己做的決策。她譏諷，難道陳時中所謂的「專家」是民進黨立委范雲？還是桃園市長鄭文燦？

「無中生有的專家會議，當然沒會議記錄！也當然沒有專家名單！」鄭麗文批評，3＋11已經被證實沒有專家背書，那麼到底為何執意要開放？其中究竟有什麼貓膩？我們想要知道決策過程的真相，竟還被民進黨利用多數優勢一路封殺，怕什麼？是作賊心虛嗎？

鄭麗文再罵，今天造成台灣如此嚴重的疫情，數百人喪命、百業蕭條、人民日子快要過不下去，是你陳時中一句「我負責」就能隨便帶過的嗎？台灣不需要這種只會甩鍋卸責、不斷說謊的指揮官。

她也用Hashtah酸，「太陽餅沒有太陽」、「專家會議沒有專家」。