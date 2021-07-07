華儲警報！確診男先發病「足跡多在職場」　家人在長榮上班也染疫

記者賴文萱／新北報導

華航集團華儲公司7日傳出有員工染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前該公司1人確診，該員有6名同住家人，其中4人確診，後續將展開大規模篩檢。對此，新北市長侯友宜表示，該地勤三代同堂，6人同住於樹林，他發病後傳染給太太、父母，累積共4人染疫，大多活動範圍在桃園職場。

▲首位發病者為華儲地勤，發病後傳給太太、父母，三代同堂6人同住，4人染疫，居住於樹林，大多活動範圍為桃園職場。（圖／記者李毓康攝）

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侯友宜說，首位發病者為華儲地勤，發病後傳給太太、父母，三代同堂6人同住，4人染疫，居住於樹林，大多活動範圍為桃園職場，因此進行疫調時立即通知桃園衛生局及交通部，提醒特別注意，因為他的工作是在機場比較敏感一點，目前家裡2名孩童是與母親正在居家隔離。

有關華儲確診員工之家人為長榮員工一事，長榮集團表示，相關情況還是要以疫情指揮中心公布為主，但該位確診員工自5月中就開始居家辦公，因此沒有傳染給公司其他員工的疑慮。

▲新北市長侯友宜表示，該地勤三代同堂，6人同住於樹林，他發病後傳染給太太、父母，累積共4人染疫。（圖／新北市府提供）

指揮官陳時中說，目前該公司只有一位確診，不過該員工家裡與6人同住，其中4位確診，公司正在展開大規模廣泛篩檢，預計900人，會在2天內完成。不過，在這麼短時間內，目前感染源還不知道，同樓層的所有工作者都會列入採檢範圍內。