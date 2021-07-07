無視保護令！婦寄21次書狀罵弟弟「畜生夫妻」　遭判拘120天

▲台北一名林姓女子長期與弟弟和弟媳不睦，寄送21次書狀拐彎罵弟弟和弟媳，違反保護令，慘被判拘役120日。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／台北報導

台北一名林姓女子長期與弟弟、弟媳相處不睦，在2016年至2018年間多次寄送「畜生夫妻」、「輪姦棄嬰」、「似妓婆子」等內容信件騷擾夫妻2人，甚至還將信件轉寄至2人所任職的公司。2人不堪林女長期騷擾，於2017年間向法院申請暫時保護令，沒想到林女竟然無視保護令，以透過家事訴訟、要寄書狀等理由，繼續暗罵2人「骯髒血緣關係」、「弒親妖孽」等。台北地院審理後認為林女21度違反保護令，判處拘役120日，得易科罰金。

林姓女子長年與弟弟和弟媳不睦，在2016年到2018年間多次寄送「先是姦嬰婆子再加成為姦嬰妻舅」、「冷血弒親」、「輪流強姦所生棄嬰」等騷擾、辱罵信件到夫妻2人的住處和公司騷擾，夫妻2人不堪其擾終於在2017年向新北地院申請保護令，新北地院於2018年4月核發保護令，下令林女不得再對弟弟和弟媳實施身體或精神上不法侵害行為，亦不得對2人有騷擾聯絡行為，保護令的效期為2年。

不過林女卻轉對弟弟和弟媳2人提起家事訴訟，改以寄送書狀的名義，繼續拐彎辱罵對2人「躲在代理畜生後面舔其屁眼滿罪大便之際」、「路旁被幹出來的」、「輪姦棄嬰」、「弒親妖孽」等語，寄送次數更高達21次。

庭審時，林女反認犯罪，還辯稱書狀是寄給法院的，不是寄給弟弟和弟媳，法院要怎麼處理她沒辦法了解，只是依法律規定答辯狀要付繕本。

台北地方法院審理後認為，林女書狀文字內容多屬負面、辱罵的內容，儘管是訴訟上使用的答辯狀也已逾越合理程度，其寄送的密集程度，顯然已對弟弟和弟媳產生精神上的損害，其未以理性溝通妥善解決彼此紛爭，無視保護令效力，對被害人等造成精神上的不法侵害，顯然已違反保護令，依法判林女拘役120日，得易科罰金。