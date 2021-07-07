用女友手機偷拍裸照赫見激情片　他報復賣Switch主機挨告

▲吳姓男子去年用女友手機偷拍女友裸照，意外發現性愛片，怒賣掉女友的Switch卻反挨告侵占。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名吳姓男子去年4月，趁著女友裸睡時，用女友的手機拍下她的裸照，卻意外發現女友的手機裡，竟然有和其他人發生性關係時的性愛片，隨後更擅自以8000元賣掉女友的Switch，被女友發現後怒告上法院，後與女友以24萬元達成和解。台北地方法院審理後，依侵占罪判處吳男拘役30日，得易科罰金。

起訴書指出，吳男去年4月26日，在女友裸睡時趁機拿女友的手機偷拍女友的胸部、下體等私密部位，也因為使用女友的手機，意外發現女友的手機裡竟然有和其他人的性愛影片。

時隔1天，吳男在未經女友同意的情況下，擅自將她的Switch遊戲主機在網路以8000元的價格兜售，侵占所得8000元，直到吳男因他案入獄，吳男的友人施男告知吳男女友，吳男的手機裡有她的私密影片，才讓整件事情曝光。女友事後也怒告吳男妨害電腦使用、妨害秘密與侵占等罪。

偵訊時，吳男僅承認偷拍，對於未經女友同意就擅自將女友的Switch賣掉一事，他主張自己也有一台，他的Switch是被友人拿走，誤以為放在租屋處是他自己的所以才有誤賣一事。不過在庭審時，吳男卻翻盤坦承全部犯行，最後以24萬元和女友和解。

由於吳男事後已和女友和解，女友對妨害電腦使用與妨害秘密等2罪撤回告訴，台北地方法院判決公訴不受理，不過針對吳男的侵佔罪嫌審理後，北院認為吳男犯罪事實明確，不過考量其已與當事人達成和解，依侵占罪判處他拘役30日，得易科罰金。

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