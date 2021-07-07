張上淳為DNR拉高死亡率說法致歉　重症醫：直觀判讀數據無惡意

記者杜冠霖／台北報導

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前指出，國內新冠肺炎死亡率高與家屬具有DNR觀念有關，受到醫界抨擊，張上淳在7日防疫會議中道歉了，對此，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，自己相信張上淳直觀判讀數據沒有惡意，「但也請重視重症醫療量能不足的問題。」

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（資料照／指揮中心）



國內新冠肺炎致死率破4.5%，高於全球平均值。張上淳指出，高死亡率其中一個原因在於，許多患者若接受插管治療還有很大的挽救機會，或許是家屬不願意看到親人忍受插管的不適，因此選擇放棄治療。

這樣的說法引起醫界反彈，蘇一峰今上午在臉書發文指出，重症醫護能力當然足夠，但缺少公平的給付，無法補充新血和更新設備，是這次疫情死亡率的主因之一，「用DNR來逃避問題，只打擊醫護和家屬的心。」

對此，張上淳也在7日的疫情記者會中致歉，為部分用詞不夠精確造成誤解、或造成任何人的傷害表達歉意，張上淳指出，自己在整理病歷過程中發現簽署DNR占了不小的比例，讓他有點驚訝，另一方面，去年病人數較少時，在醫護團隊救治下很多人康復，對比之下，或許其中一部分在適當情況下可以避免死亡，因此提到相關用語。

記者會後，蘇一峰再次於臉書發文表示，自己相信張上淳直觀判讀數據沒有惡意，但也請幫忙台灣重視重症醫療量能不足的問題。「謝謝張教授勇於道歉，讓家屬能放下心結，也感謝張教授一直以來對疫情的付出！」