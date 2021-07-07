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港政務司長：香港有恐怖活動滋生跡象　美化恐攻「是千古罪人」

▲▼香港特區政府保安局局長李家超。（圖／CFP）

▲香港政務司司長李家超。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方6日拘捕9人，指其涉違反「港版國安法」串謀策劃恐怖活動罪。香港政務司司長李家超7日表示，案件顯示恐怖活動在香港有滋生的跡象，策劃者計劃利用中學生犯案，其心可誅。

李家超指出，有人嘗試美化、合理化恐怖活動，也有人嘗試淡化極端行為可能帶來的傷害，尤其是有法律背景的人，說話對社會有影響力，「任何人合理化了傷害，忘記了製造大量傷亡的恐怖襲擊的邪惡，有極端分子因此而有極端行為，曾經嘗試淡化恐怖活動的人是千古罪人。」

▼港警拘捕9名涉違反「港版國安法」串謀策劃恐怖活動罪的人士，並起出作案工具。（圖／路透社）

▲▼香港警方逮捕九人，涉違反「港版國安法」串謀策劃恐怖活動罪，並起出恐怖攻擊相關物品。（圖／路透社）

李家超提到，無論對政府有任何不滿意，也不能構成進行恐怖活動的理由，不能將兩件事混淆視聽，先後次序倒轉，任何違反社會行為也不容許找理由開脫及淡化，這是變相鼓勵極端主義傷害社會，「政府施政盡量會做好，每個政府的施政也有部分人不滿，市民不滿應經理性合法解決。」

對於港警6日逮捕9人涉嫌串謀策劃恐怖活動的案件，李家超表示，恐怖活動在香港有滋生跡象，案件涉及計劃在不同地方放置炸彈，有很多無辜市民去的海底隧道、鐵路、法院、路邊垃圾桶及政府建築物，一旦發生爆炸會造成非常嚴重傷亡，「策劃的人利用中學生做恐怖活動，其心可誅。」

李家超也肯定港警在案件上的處理，認為防範了可能發生的大量傷亡悲劇，並證明警方有能力處理這方面風險。

▲▼香港警方逮捕九人，涉違反「港版國安法」串謀策劃恐怖活動罪，並起出恐怖攻擊相關物品。（圖／路透社）

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