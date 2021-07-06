港國安處逮9名「圖謀炸彈攻擊」光城者成員　6人為中學生

▲港警國安處搗破港獨組織「光城者」位於尖沙嘴的爆品實驗室。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港警務處國家安全處今（6）日向外說明一起違反《香港國安法》的拘捕行動。被逮捕的9人均為港獨組織「光城者」成員，年齡介於15至39歲間，其中有6人為中學生。案件起因為尖沙嘴一爆炸品實驗室遭警方搗破，該實驗室由光城者建立並圖謀利用爆炸品襲擊社會。

▲港警國安處高級警司李桂華。（圖／翻攝香港警察）

《香港01》報導，警務處國家安全處高級警司李桂華表示，警方收到線報指「光城者」激進港獨組織策劃於本港進行恐怖襲擊，以及製造土製炸藥TATP（三過氧化三丙酮），企圖襲擊公共設施，包括海底隧道、鐵路、法庭、街道上的垃圾桶，甚至發動汽車炸彈襲擊。

據了解，「光城者」主要找欲離開香港的中學生犯案，完成行動會安排他們立即離開香港。李桂華指出，該組織成員有精密分工，包括金主、採購化學物料及完成襲擊的物品、製造炸彈的小組、堪察組及負責放置炸彈的行動組。

警方指，有關計畫已經到實踐階段，每一步都有行動指南，包括如何放置炸彈及完成後離開路線等，此外，該組織成員還曾到兩個不同法院勘查、攝影作為紀錄。

李桂華表示，警方以香港國安法第24條「串謀策劃使用炸彈、意圖造成社會危害活動罪」，合共拘捕5男4女，他們介於15至39歲，當中6人是中學生，另有大學管理層人員、中學職員、網上平台出租車司機及無業人士。

