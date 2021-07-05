她曾是「港劇氣質女神」！老公破產被逼復出　轉行補習班教英文

▲陳慧珊曾是港劇女神。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

曾被捧為TVB「四大花旦」之一的香港女演員陳慧珊，近日被發現在深圳一家英語補習班當英文老師。涉事的培訓機構發布回應稱，陳慧珊在2012年至2017年，的確在該機構的老師名單中，但低調的她只專注在提升學生的語言能力和素質，不曾炒作，「只是在做好一個教育工作者，一個老師應該做好的事情上。」

此前，深圳市關鍵詞教育培訓中心官方網頁顯示，陳慧珊的個人頭像、名字出現在「師資力量」的「專家團隊」一頁中，下方則註明其背景為「美國波士頓學院傳理系，香港大學教育學院（英語系）在讀博士，曾任TVB英文台節目主播」。

現年51歲的陳慧珊畢業後曾在波士頓電視台任職助理編導，1994年返回香港，加入無綫電視明珠台的新聞部，擔任新聞節目及天氣節目主持、記者及編導等。1996年，她轉職成為藝人，以《壹號皇庭5》作為處女作，此後也主演過不少經典劇集，如《妙手仁心》、《創世紀》、《衝上雲霄》、《女人俱樂部》等。

▲補習班簡介。（圖／翻攝自微博）

其中在2002年，陳慧珊憑領銜主演《絕世好爸》的高珮怡（Tracy）一角，獲得《萬千星輝賀台慶2002》的「本年度我最喜愛的女主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」，成為出道年資最短的「香港雙料視后」，以及成為首位TVB電視頒獎典禮成立後出道的視后。之後，她與蔡少芬、宣萱及郭可盈一同被捧為TVB的四大當家花旦。她2007年為照顧小孩，暫退演藝圈，2013年因老公事業經營不善破產，宣布復出拍戲，之後身兼數職賺錢。

7月4日，深圳市關鍵詞教育培訓中心微信公眾號發布《回應|關鍵詞教育創始人回應熱搜話題「陳慧珊轉行」》一文。文章提到，陳慧珊老師2012至2017年的確為該培訓機構做出了傑出貢獻，但不是現在，而且現在陳慧珊老師也只是該培訓機構的好朋友，早已不在老師名錄中了。