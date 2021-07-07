新冠病毒疫情仍未平息　臺東縣衛生局請民眾保持警覺

▲新冠肺炎疫情雖趨緩，台東衛生局仍呼籲民眾別鬆懈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠病毒本土疫情雖有減緩趨勢但未平息，其中印度變異株Delta入侵，以及近期枋寮醫院與環南市場群聚案均顯示病毒威脅仍存在，台東縣衛生局籲請民眾應提高警覺，並落實外出戴口罩、維持社交距離、勤洗手等各項防疫措施，疫情期間盡可能減少不必要的移動及聚會，降低感染風險，前往醫院或市場等人潮群聚場所應盡量減少同行人數並減少逗留時間。

台東縣衛生局表示，近期枋寮醫院以及環南市場群聚事件，中央成立前進指揮所並通知有接觸史或活動史的民眾進行篩檢，衛生局呼籲若民眾有接獲訊息或知道自己曾於中央公布的時段前往這些地點，請主動向附近衛生所或衛生局通報，以利安排就醫採檢與健康關懷追蹤，並落實自我健康監測或自主健康管理，有任何頭痛、發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、腹瀉或是嗅味覺異常等症狀應立即向衛生單位通報以便盡快安排就醫。

衛生局指出，醫院及市場為人潮聚集場所及新冠病毒傳播的高風險地點，民眾前往應正確佩戴口罩，並禁止內用、邊走邊吃請外帶，進出均要洗手，去市場及各大賣場購物時以「少去多買、一次購足」為原則，採買前應事先規劃採買清單、消費不逗留、預約外帶、減少現金及零錢交易，規劃好路線縮短停留時間，也可透過網購方式減少外出機會降低染病風險。

衛生局補充， 65歲以上長者、慢性病史者、BMI在30以上者為併發重症危險群，可能進展至嚴重肺炎、呼吸窘迫症或多重器官衰竭、休克甚至死亡，自身或家中成員屬於高危險族群時更要注意並落實相關防疫措施，以降低傳播風險。

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