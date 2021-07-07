K-pop偶像商品太夯！台韓跨境爆消費糾紛　網購最多佔43%

▲消保處提醒，韓國K-pop偶像商品已形成銷售熱潮，但也是跨境網購糾紛之冠。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者許展溢／台北報導

消保處與韓國消費者院（KCA）簽署瞭解備忘錄以來，受理多件台韓間跨境消費爭議，其中以網購13件（佔43%）最多，又以韓國流行音樂（K-pop）周邊商品佔8件最多。

消保處統計，去年1月至今年3月間計受理台韓間跨境爭議27件，其中以網路購物13件（佔43%）最多，其他尚包括線上遊戲（10件）、旅遊購物退費（1件）、民宿（1件）及交友軟體（1件）糾紛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消保處分析13件網路購物糾紛內容，又以韓國流行音樂（K-pop）周邊商品佔8件最多，其餘為服飾、皮包、鞋類及食品，而其中約60%（8件）案件經與韓方接洽後獲得妥處，至未能妥處的案件，多為韓國業者拒不回應之故。尤其，部分消費者提不出確切之賣家資訊，致KCA無從聯繫賣家，此外，若賣家並非在韓國註冊登記之企業，或只知其社群帳號，韓方亦無法協助處理。

消保處提醒，韓國K-pop偶像商品已形成銷售熱潮，不僅居我國與韓國間跨境網購糾紛之冠，在其他國家之愛好者亦頗眾多，因此KCA收到不少來自境外的申訴案件。KCA基於台韓雙方合作關係，特於日前致函該處，提醒我國消費者注意網購K-pop商品的權益。

KCA表示，當業者交付遲延過久，消費者最好能主動追蹤並詢問業者（賣方）之貨運狀況。如遇品項不符或破損時，應蒐集具體之證據（如往來信件、截圖、照片或影片）證明業者（賣家）造成之損害；如果雙方無法達成協議時，則應儘快申訴。

最後，消保處再次提醒消費者，如欲進行跨國網路交易時，應有風險意識，即下單前務必上網檢視業者所處之國家及其網頁揭示之規定、業者之信譽及評價後，選擇安全付款之方式，並保存一切交易資訊與溝通內容等完整紀錄。一旦交易發生狀況，應立即洽請業者處理，倘業者未回應訴求時，消費者應儘速提出申訴，可參閱「跨境消費爭議之處理機制及管道」，及時維護自身權益。