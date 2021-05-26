熊貓、Uber Eats「取消訂單不退費」218件！　消保官籲業者要舉證

▲消保處指出，民眾若申訴沒接到電話，外送業者最重要的就是「舉證」。（圖／記者陳雕文攝）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，三級警戒以來不少民眾不敢出門，都利用線上美食外送平台訂餐，消保處分析，外送平台foodpanda和Uber Eats的消費爭議態樣，最多的是消費者沒接到電話，業者直接取消訂單又不退費，其次為餐點內容物不符。消保官呼籲業者，對於民眾的申訴，只要能「舉證」，就能釐清責任。

消保處今（26日）公布，統計今年1至4月的消費爭議申訴案件達566件，分析消費爭議態樣最多的是「未接到電話，業者取消訂單且不退費」，申訴案件數218件，最多人抱怨的是沒接到外送員電話，還被業者取消訂單，且已繳費用未退費，經與線上客服聯繫未果。

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消保官王德明說，理論上根據契約業者都要履行，但以消費者最常申訴沒接到電話這件事，有一個考量問題是「有沒有送到？」，少數人沒接到電話可能訂餐後去洗澡、臨時有事外出或沒聽到等許多狀況，因此「舉證責任」成了業者重要的關鍵，以foodpanda為例，現在他們外送員送餐到指定地點，按門鈴沒回應後打3次電話，若還是都沒人應答，就會通知後台，請他們協助聯絡，再等不到人，則會在現場待10分鐘。

消保處提醒，消費者訂餐後應隨時注意訂單狀態，例如店家收單、外送員送餐及到餐等，若確實未接到外送員或客服人員來電，請留存相關頁面訊息，供未來聯繫業者線上客服或提起消費爭議申訴之相關證據。另外還有餐點內容物不符爭議，申訴案件數37件，大多為送餐與店內用餐內容物（量或質）不符，或少送餐點等，提醒消費者慎選優良店家，收到餐點發現有量或項目缺少，立即拍照留存，向業者線上客服反映，請求業者退還差額費用。

▲消保處提醒，疫情間太多人選擇外送平台訂餐，訂餐付款儘量線上付款，減少與外送員接觸。（圖／記者李毓康攝）



消保處提到，優惠折價爭議申訴案件數有29件，態樣是折價券有期限未揭露、使用折價券卻未折價、優惠券消失、未使用卻顯示已使用及免外送服務費方案卻自動扣款等，在此情況，民眾應多方瞭解折價券使用方式、期間，若不清楚相關訊息，建議先詢問業者相關訊息，另如為免外送服務費方案，則應留意到期日，到期前點選不續約。

消保處呼籲，現在疫情期間太多人會選擇外送平台訂餐，訂餐付款時儘量利用線上付款，減少與外送員當面接觸，可以請外送員將餐點放置於警衛室，如未設置警衛室，可於門外放置外送專用桌子或籃子供外送員放置餐點，詳細填寫正確地址及取餐位置，避免外送員送錯，儘量避免點選店內自取選項，減少外出。