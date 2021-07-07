夜市「微解封」能去嗎？專家提醒「這4種人」別去：病毒不長眼

▲夜市微解封後，人潮也微變多、路上車也變多。（圖／記者宋良義攝）

實習記者高琳景／綜合報導

近日疫情趨緩，部份夜市也已「微解封」，不過專家提醒「夜市微解封該注意事項」，強調並非人人都適合，尤其「老人、小孩、孕婦、慢性病者」這四類人，要衡量自身情況，並不適合才剛微解封就去逛夜市。

《招名威教授 毒理威廉 》臉書粉絲團就分享「夜市微解封你該注意的事項！」並提醒有4種人，並不適合才微解封就去夜市。他表示，確診數已逐漸下降，陸續有夜市微解封情況，雖然他不認同「在疫情尚在的時候就微解封夜市」，但如果真的很想去，有些事項還是注意一下比較好。

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招名威教授提醒，「人流的管制」是首要注意事項。以指揮中心的標準為例，9000平方公尺的場域，每個人的社交面積是2.25平方公尺，每小時開放的人數限制約2000人，換算寧夏夜市面積約6000平方公尺，估計每小時的人流上限就是1333人，再以開放的攤販數目是40間來說，平均一間店每小時會有近44個人流聚集。

▲招名威認為「人流的管制」是首要注意事項。（圖／記者李毓康攝）

不過，招名威不認為「這可以完全避免群聚染疫」。他表示，每個攤販前沒有這麼大的空間容納這麼多人，也不是每個人都能維持社交距離，更何況是精確的2.25平方公尺，一定會有店家生意比較好和比較差的差別，根本無法規範單一店家門前的人流密度。因此建議，「店家分發號碼牌，看號碼來取餐比較可以分流人群。」

另外，招名威特別提醒「家中老人、小孩、孕婦、慢性病者」四種人別去，他建議留在家中就好。而民眾到現場若看見夜市人太多，也別進去。「進入場域後盡量減少時間逗留，買你想買的、別外食；付錢前後酒精都不離手，不斷消毒以確保病毒不會隨身跟著你。」