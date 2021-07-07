「內灣老街」爆攤商逃難潮　業者嘆紓困槓龜...租金5折也活不了

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣內灣老街繼「內灣戲院」餐廳收場後，又傳出有20多家攤商撐不下去結束營業，在內灣耕耘20年的業者徐孟光說，至從三級警戒以來商家大多無法開門營業，商家們轉向縣府申請紓困屢屢碰壁，他旗下30多個承租業者包含他自己「沒有一個有通過的」，實在很慘；商圈理事長彭春浮則向政府喊話：「趕快開放打疫苗，趕快解封」才是幫助攤商的唯一出路。

內灣老街的知名戲院餐廳在6月底時喊出結束營業，每月20萬租金，加上人事等管銷用等，成本要100多萬，老字號金字招牌終於承受不住龐大資金壓力選擇打包退場。

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▲▼知名景點「內灣老街」至三級警戒以來，蕭條的如一座空城。（圖／徐孟光提供，下同）





在內灣擁有30多間店面、經營20多年的幻多奇老闆徐孟光說，三級警戒宣布隔天，他就和房客門主動釋出「三級期間免租金」的善意，他說自己預估三級恐要一個半月左右才能度過，所以在這段期間和大家一起共體時艱。

徐孟光坦言，疫情紓困看得到吃不到，以老街商圈來說，大部分店家都是類似夜市的經營模式，沒有營業登記，送件出去就被打槍，他有一個經營娃娃機的房客，每月按時繳營業稅，也是卡在沒有營登紓困失敗，就連他自己，在內灣開設「幻多奇博物館」雖有營登，也按時繳稅，但卻因「沒有博物館業」紓困失敗。

▲繼「內灣戲院」後，陸續有20多家攤商選擇收場，避開無止盡的疫情虧損。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

徐孟光說，他手上30多間商鋪業者，沒有一人有通過紓困申請，30多家商店雖然在三級期間免收租金，但是店家門依然要養家活口，不開門做生意沒錢賺，疫情期間開了門還是沒錢賺；他說，有些在地居住的店家在星期天開門營業試試水溫，結果一整天、整條街的來客數不到70人，還有警方會在入老街前的唯一路口放置三角錐，引導民眾離開、避免群聚，所以開了也是白開。

據了解，內灣商圈的房租調降不一，有的房東霸氣三級期間全免，有的則打7折、5折，同樣也有像內灣戲院餐廳那樣一毛不減。內灣老街理事長彭春浮說，內灣商圈總計有超過300多家攤商，至三級以來結束營業有20多家，種類不限，有小吃也有飾品、玩具、紀念品。

▲「內灣戲院」因龐大租金、人事管銷壓力，於6月底選擇結束營業。

彭春浮說，內灣老街大部分攤商都是外地人來經營，要養員工，即使房東佛心將店租打對折，每月還是只出不進，有的攤商認為疫情不知何時才能減緩，選擇快斬求生。

至於政府提供的紓困，彭春浮痛批「有困沒有紓」，紓困條件太嚴苛，攤商們各自送件以後，都沒了下文，「要地號、要免用統一發票…」老街攤商根本沒有這些東西怎麼紓？就算真的紓困金下來，金額不大，沒多久資金壓力又捲土重來，貸款又不是不用還，攤商們斷尾求生，可以預期。

彭春浮說，攤商的紓困並未透過商圈，而是各自送件申請，所以商圈這裡沒有統計資料，不過據他了解，攤商們送件後往往都不了了之，沒下文，目前還沒有聽說有哪個攤商成功紓困的。

彭春浮呼籲，希望政府能夠有足夠的疫苗讓大家打，「打了疫苗，趕快解封」才是根本解決辦法，否則疫苗不夠，沒解封老百姓活不下去，解封了群聚又開始，同樣活不下去，只有「打疫苗後解封」才是目前最迫切的。

▲新竹縣產發處處長陳偉志於6月底時表示，以縣府內商業登記歇業的統計來看，相較去年並無明顯，但今日副處長姜禮仙也解釋，若未有合法商業登記，就不會被記錄。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣產發處長陳偉志曾於6月底的時候針對新竹縣內各夜市營運困難時表示，受到疫情影響，許多店家營運困難，以商業登記歇業的標準來統計，新竹縣今年6月份歇業的商家共有49家，其中有9家是餐飲業。不過陳偉志指出，和去年同時段比較，去年6月份辦理歇業的有54家，其中10家是餐飲業，前年6月的話則有75家，其中21家是餐飲業，以此數據來看，新竹縣目前並未出現明顯增多的歇業商家。

針對內灣商圈爆發攤商逃難潮，副處長姜禮仙回應，產發處內的統計資料的確只有符合商業登記的店家，老街內的店家若無營登等合法登記，縣內的確無統計數字，且紓困並未經過縣府，而是店家直接向中央申請，縣府無法知道詳細情況，加上疫情關係，縣內所有人力都傾注在防疫上，目前也無法一家一家調查，但會向內灣商圈了解後，再研議相關作法。

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