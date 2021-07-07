稱「DNR2成救得回來」挨轟！張上淳道歉：絕對沒有指責、傷害任何人

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳因日前在記者會上提到，其中約2成死亡個案簽署DNR（不施行心肺復甦術），但有20%的相當比例「其實救得回來」，此話一出在網路上引起討論。對此，張上淳今在記者會上道歉，「對前天報告死亡分析部分用詞不夠精確，可能造成誤解或傷害表達歉意」。

張上淳表示，當天報告資料中提到簽署DNR的狀況，主要是因為在整理病例過程中，注意到簽署人數相當多，占了不小比例，「這樣的數據其實讓我有點驚訝」，因此想把這樣狀況呈現出來讓大家知道；另外一方面，他認為，去年病例數較少，醫護團隊一個個努力救治許多患者，也都在病情困難下救治康復，對比之下想到這些病人或許某一部分在適當情況下，可能可以避免死亡，因此提到也許可以救治回來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張上淳說，當然醫療永遠有不確定性，即便是插管也不一定能順利救治。他提到，插管救治過程中對病人家屬都是長時間的身心煎熬，且後續的身體狀況、品質，同樣需要列入考慮。

「我很清楚知道簽署是一個很嚴謹過程」，張上淳說明，通常經過醫護團隊與病人家屬充分討論後所做的決定，應予以尊重，對於前天所報告的內容，表達不夠精準、恰當，「我還是要說抱歉，絕對沒有要指責傷害任何人意思」。