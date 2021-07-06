iPhone 12 Pro Max 128GB搶到現省2萬　限時狂降時段快記下

▲iPhone 12 Pro Max上市以來，銷售熱度不減。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

網購想省錢，電商平台最近有一系列促銷活動，東森購物網強打年中最強檔，祭出東森幣、折價券、好禮抽獎等多重好康優惠，回饋廣大會員；PChome 24h購物「ThinkPad品牌專館」推出多款暢銷機款限時狂殺；蝦皮購物在7/7有整點限時瘋搶優惠，除了7元系列超殺單品，每回都要拼手速的iPhone 12 Pro Max 128GB也下殺流血價。

東森購物網推出年中最強檔優惠，「Lucky一夏 天天77折up」即日起展開，活動至7/23止，購買站上紅標+綠標商品回饋20%東森幣、指定銀行刷卡最高回饋15%，全站單筆滿額最高送1,777東森幣和折價券、週週可抽Dyson V7 Fluffy無線吸塵器、參加「幸運拉霸GO」抽東森幣、uber乘車金或折價券等好禮。除了祭出多重好康，LINE購物更加碼指定商品LINE POINTS 15%回饋無上限，新客首購再送100點LINE POINTS，讓會員宅在家也能安心購物，而且通通幫送到家。

▲「Lucky一夏 天天77折up」祭出多重活動優惠。（圖／東森購物提供）

▲Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen9 14吋商務筆電。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物歡慶「ThinkPad品牌專館」開幕，推出多款熱銷夯品促惠活動，「Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen9 14吋商務筆電」搭載第11代i7處理器、效能強勁，限時狂降14,000元；「Lenovo ThinkPad T14 20W0S05100 14吋商務筆電」特賣爆殺77折。而居家辦公刺激筆記型電腦換購動能激增，進一步觀察銷售趨勢，上半年筆電整體銷量較去年同期大幅成長近60%，商用筆電需求持續增溫，目前ThinkPad約占Lenovo筆電整體銷量5成，熱銷價格帶介於30,000～45,000元間，以14吋輕巧易攜規格最熱賣。

蝦皮購物「7.7免運節」推出整點限時瘋搶優惠，7/7當天8個指定時段祭出精選熱賣商品最低價7元起和快閃3折，其中不乏熱門3C家電下殺，CASO 14吋DC風扇77元、Roborock石頭掃地機器人限定價7,777元，晚間22:00有人氣夯品iPhone 12 Pro Max 128G只要17,777元，直接現省20,123元。蝦皮商城則發放85折、89折券，微星MSI 27吋165Hz曲面電競螢幕原價9,990元，搭配賣場折價券與85折商城券後賣5,899元，相當於下殺近59折，小米新機Redmi note 10S搭配85折券特價5,949元。