「高端聯亞是私企」　公衛專家1關鍵曝危機：國產疫苗非國產

記者黃翊婷／綜合報導

國產疫苗高端、聯亞6月陸續公布第二期臨床試驗期中報告，並向食藥署申請EUA。台灣公共衛生促進協會常務理事、成大公衛研究所特聘教授陳美霞卻認為，政府並未投注大量資源與人力給高端、聯亞，他們仍只是私人企業，加上受到過度的政治力干涉，恐怕只會更加凸顯台灣的公衛危機。

▲陳美霞認為高端、聯亞沒有受到政府資助，不符合「國產」的定義。（圖／翻攝自Facebook／陳美霞）

根據《中國時報》報導，陳美霞表示，台灣在1980年至1990年間的疫苗發展除了能提供國人施打，還有餘裕援助鄰國，在國際上一度小有名氣，這是真正的國產疫苗，但1990年受到新自由主義影響，許多國營事業改往民營化發展，卻也讓國產疫苗的風光在2014年因資源不足寫下句點；如今新冠肺炎疫情未解，高端、聯亞也沒有獲得政府投注大量資源與人力，他們仍只是私人企業，加上受到過度的政治力干涉，恐怕只會更加凸顯台灣的公衛危機。

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▲高端向巴拉圭國家衛生監督局申請新冠肺炎疫苗第三期人體臨床試驗。（圖／記者湯興漢攝）

雖然國產疫苗高端、聯亞仍在力拚EUA審查，不過，陸續也傳出一些好消息。高端疫苗6日發布重訊指出，已正式向巴拉圭國家衛生監督局申請新冠肺炎疫苗第三期人體臨床試驗。高端疫苗副總李思賢表示，公司與巴拉圭亞松森大學醫學院共同合作，將於亞松森大學附設醫院執行新冠肺炎疫苗第三期人體臨床試驗，經與巴拉圭法規主管機關─國家衛生監督局（DINAVISA）溝通後，將採免疫橋接設計與AZ疫苗進行比對性試驗。

中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉3日也曾於臉書表示，聯亞疫苗目前正在招收12歲至18歲的青少年受試者，考量到現在國家採購的疫苗尚未有能施打於孩童的款式，所以希望藉由人體臨床試驗，評估疫苗之免疫原性、安全性與耐受性。此外，聯亞也已向印度申請執行三期臨床試驗，未來年產量目標上看1億劑。

不過，台灣目前的疫苗劑量仍非常不足，許多專家、醫師紛紛發聲要求政府想辦法提升疫苗覆蓋率，才能有效控制疫情。而今明兩天將有175萬劑疫苗到貨，日本6日宣布追加提供台灣113萬計AZ疫苗，預計7月8日送抵；另外，我國自購的62萬劑AZ疫苗，也會於7月7日運抵台灣。

▼聯亞力拚11月解盲。（圖／翻攝自證券櫃中心直播）