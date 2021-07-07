快訊／南韓疫情又失控！單日「暴增1212例」創今年記錄　Delta變種太毒

▲南韓新冠單日新增1212例，創下去年12月第3波大流行以來的紀錄。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎疫情再度失控！隨著政府陸續鬆綁防疫規範，長期處於防疫疲勞的民眾放鬆警戒，Delta變種病毒感染規模擴大、未接種疫苗的20至30多歲年輕族群感染數增加，今（7）日單日新增病例突破1200例，創下今年紀錄，光首都圈就佔1千人。國務總理金富謙嚴正警告，現在是最關鍵的危機時刻，不排除升級防疫警戒至第4級，擴大在家辦公規模。

根據《韓聯社》、《News1》報導，截至7日0時為止，南韓今（7）日共通報1212起新增病例，其中境內感染為1168例、境外移入為44例，僅新增1例死亡。目前南韓共累計16萬2753例確診、2033例死亡。

近來京畿道英語補習班掀起大規模群聚感染，加上各地的職場、校園、百貨公司等也傳出群聚感染，且Delta病毒感染人數從200多人飆增至416人，短短一周內便新增153例，使得7日通報的國內新增確診數為1212例，不僅是從去年12月以來第3波大流行（12月25日新增1240例）以後的最高紀錄，更是爆發新冠疫情的1年半以來的第2高紀錄，可見疫情之嚴峻。

▲▼南韓民眾出現防疫疲勞，年輕族群6日湧入首爾弘大商圈逛街。（圖／達志影像）

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增990例（首爾占577例、京畿道占357例、仁川占56例），從6月30日以來連續8天占全國境內感染比率超過80%；釜山新增33例；大田新增29例；濟州島新增18例；忠清南道新增16例；慶尚南道新增15例；大邱、江原道各新增12例；光州、全羅南道各新增10例。

從主要群聚感染案例來看，京畿道城南市、富川市、高陽市、議政府市、仁川市8間英語補習班外籍教師相約前往首爾市麻浦區某餐廳聚餐，造成教師、學生、家長、餐廳從業人員等314共人染疫，其中甚至包含Delta變種株感染者；首爾現代百貨公司貿易中心分館許多樓層出現職員確診，出入人員未確實完成實名制登記，目前累計47例；仁川市彌鄒忽區某小學累計26例。

另外，稍早傳出位於忠清南道的論山市陸軍訓練營區有37名新兵確診。

國務總理金富謙7日上午急召新冠肺炎中央災難安全對策本部會議，表示政府不排除使用所有方法，以求力挽狂瀾目前的疫情，目前先持續觀望疫情演變，若2至3天以後未見好轉，則將會提升至新實施防疫規格的最高層級。

▲南韓單日確診又突破1200例，政府廣設篩檢站，呼籲年輕人即早接受篩檢。（圖／達志影像）

隨著20至30多歲年輕族群感染人數增加，南韓政府在校園、宿舍、室內體育設施、酒店等娛樂場所周遭廣設臨時篩檢站。金富謙向年輕族群呼籲，即使身體沒有感覺到疑似症狀，建議還是應前往接受篩檢。

金富謙表示，將會擴大首都圈在家辦公的規模，同時將會由中央政府、地方政府、警察分成100個小隊，於晚間10時加強取締隱藏在住宿設施內的群體飲酒等行為，一旦發現業者違反防疫守則1次，將會勒令停業10天。而與以色列交換的100萬劑輝瑞疫苗於7日上午抵達仁川國際機場，之後會優先分配給首爾、京畿道等疫情重災區優先施打。

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