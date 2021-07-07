前台大醫喊話唐鳳：忙完疫苗預約系統，這個可以也拜託您嗎？

記者陳俊宏／綜合報導

針對7/12可能微解封，對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，台灣目前一窩蜂的討論解封，訂出種種解封後的措施固然重要，但他個人建議也應該訂出監測疫情的標準，才能知道何時須要再收緊，「最少最少，可不可以給我們分縣市的，7日PCR陽性率圖表呢？」他也喊話政委唐鳳，「忙完了疫苗預約系統，這個可以也拜託您嗎？」

林氏璧6日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，以東京為例，從一年前的第一波疫情結束以來就訂出了7個指標，主要分感染狀況還有醫療提供體制兩方面來監測，只要這些數字有上升，專家們會研判管制措施需要升級，「當然這些數字很難訂，但我們可以試著訂出符合我們國情的數字，而不是原本第三級所訂的『單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土案例』而已。」

▼唐鳳推出疫苗預約平台。（圖／指揮中心提供）



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林氏璧表示，「最少最少，可不可以給我們分縣市的，7日PCR陽性率圖表呢？每天各縣市做了多少的PCR，多少確診，陽性率的變化如何，一目瞭然，不是很好嗎？唐鳳政委，忙完了疫苗預約系統，這個可以也拜託您嗎？」

指揮中心指揮官陳時中指出，目前分級指標相對非常不穩定，現在可能介於目前指標中間，這指標數目非常小，所以還要討論未來警戒等級指標怎樣能維持比較穩定，現在要尋求更展現疫情控制的相關指標和應變能力的指標，再來做相關警戒等級的分類。

針對7/12可能微解封，陳時中說，希望在7/12之後能有好的預防措施，再加上應變能力，在高強度管制下，才能走向比較開放的路，現在只能根據目前疫情做判斷，最終還是要看7/12整體疫情情況才能做決定，不過基本上，餐廳內用某種程度放寬，的確是目前規劃方向。