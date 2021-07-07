士林「侏儒症火鍋店」改賣水餃一樣慘　店長揭絕不休業原因

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記者陳俊宏／綜合報導

台北市士林文林路「小聚人火鍋」店長程大頭是侏儒症（軟骨發育不全症）患者，店內員工也全是罕病患者，三級警戒下，他們由於外帶火鍋不易，暫時改包水餃謀出路，業績跟以往相比掉了一大半，高額店租加上人事成本，快要撐不下去，但店長分享絕不休業的原因。

程大頭曾表示，開店的動機是希望建造一座適合身心障礙病友工作的舞台，學習讓自己變更好，並在有能力時還可以幫助更多人。

▼店長程大頭（右一）帶領員工包水餃。（圖／東森新聞）



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但現在受到疫情影響，火鍋外帶不好做，轉換跑道賣水餃，剛轉型時只能賣出1、2成，但他們仍咬牙苦撐。店長程大頭受訪時指出，如果沒有撐過這段疫情，那小朋友將面臨永無繼日失業，因為他們去外面就業相對困難。

花上比一般人更多的時間備料和學習，店內4位員工因擔心本身罕病，免疫力低難敵疫情，目前留職停薪中，另外5位繼續上班，但一個月店租就要9萬多元，加上人事成本 ，負擔更是沉重。幸好附近民眾口耳相傳下，水餃生意才慢慢有起色。

火鍋店創辦人葉文龍指出，生意當然落差很大，因為正常來講跟火鍋店比，現在即使水餃都供不應求，訂的人很多，問題是業績也至少少了一半多。

▲「小聚人」店長和員工去年的合照。（圖／翻攝Facebook／小聚人）