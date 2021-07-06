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指揮中心規劃「數位接種證明」！掃QR碼就能加速出國通關

▲▼北市計程車司機開打疫苗，力拼在12天內將兩萬名運匠施打完畢。圖為位於內湖高工疫苗接種站，計程車司機接種疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣進入大規模施打疫苗的階段，指揮中心6日證實，已在研擬「數位接種證明」。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

日本6日宣布追加提供台灣113萬計AZ疫苗，預計7月8日送抵台灣；另外，我國自購的62萬劑AZ，也會於7月7日運抵台灣，一共175萬劑疫苗於本週到貨。對此，為了使民眾未來方便證明已接種疫苗，中央流行疫情指揮中心6日證實，目前已在研擬「數位接種證明」，可望以手機 QR碼就能得知相關紀錄。

指揮中心發言人莊人祥6日在記者會透露，有民眾質疑，接種卡上沒寫AZ疫苗全名、填寫年份不是採國際通用的西元制，未來出國時恐因此卡關。對此，指揮中心已在進行「數位接種證明」的研究，希望以掃描手機QRCode就能得知民眾姓名、所接種疫苗，以此加速海關通關流程。

▲▼0615指揮中心記者會,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

莊人祥指出，目前指揮中心主要進行手機QRCode的研究，「如果數位不行，也可以印出紙本。」民眾可自費到旅遊醫學門診申請俗稱「黃卡」的疫苗接種證明。

另外，國內大規模開放新冠疫苗接種，行政院政務委員唐鳳也特別規畫「疫苗預約系統」，6日上午10點起，金門、澎湖和連江縣先試辦上線，登記時間為6日到7日、開放預約時間為8日到9日。7月13日開放全國第九、十類民眾登記，7月下旬全國第九、十類民眾開始分批預約。


 

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