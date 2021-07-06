連續12天低於百例！王定宇點破「眼下2問題點」：關係到712解封

▲北榮團隊至台北第一果菜市場設立篩檢站。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣已經將近2周都低於百例，這無疑對所有人來說都是振奮消息，不過目前疫情尚未平息，民進黨立委王定宇點出，現在眼下最大問題就是「 台北14例、新北11例」。

王定宇在臉書PO文表示，今天（6）新增27例本土，死亡17例，確診數這幾天都呈現穩定下降趨勢，原本外界擔心的屏東Delta病毒、北農群聚感染全都守住了，「台灣已經連續12天新增病例低於百例！」

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但王定宇指出，現在除了雙北，台灣其他縣市幾乎都已經清零，屏東零星的個案也都被匡列隔離中，阻斷社區感染風險，所以現在剩下的就是「台北14例、新北11例」這2個縣市最需要關注。

▲王定宇點出目前防疫重點在台北市與新北市。（圖／翻攝自王定宇臉書）



他也提到，前進指揮所指揮官王必勝已經把市場群聚感染壓住，「台灣可望克服這一個多月的本土疫情」，7月12日能否如期解封，就看雙北接下來一周會不會順利控制住疫情。至於疫苗部分，王定宇認為目前供應量不是問題，要如何提高施打率才是比較迫切的議題，「根據試用調整程式後，接下來就是全面預約疫苗接種了。」

網友留言，「期待雙北擺爛能被仔細得調查」、「我們屏東縣長真的很努力！加油」、「臺灣疫情已見曙光，臺灣人繼續加油，盼望能早日解封，恢復日常生活」、「必勝出場果然還是不同反響」、「同島一命？南部失業的人的薪水北部人要補助給我們嗎？」