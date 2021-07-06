曖昧期瞬間冷掉！全場秒喊「2致命特質」猛搖頭：條件再好都不行

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者施怡妏／綜合報導

人與人的相處是人生中最難的課題之一，若是進一步到戀人關係，要考量的事情又更複雜，除了價值觀之外，可能還會發現對方的某些特質或是習慣，跟自己不太適合，一名女網友表示，無法接受對方吃東西會發出聲音，即使有其他優點都不行，也好奇大家無法接受的特質是什麼。對此，全場狂喊2點猛搖頭。

女網友在PTT版上發文，「絕對無法接受的異性特質」，好奇想知道，如果對這個人有好感，不管是內在還是外在都很不錯，相處起來也很舒服，但是唯獨某個特點，是自己怎樣都不能接受的，「那會是什麼？」她透露，自己無法接受吃東西會發出聲音的人，即便對方外型多好看，個性再好都不行，除非對方願意改。

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▲網友們最不能接受「衛生習慣不佳」與「自我中心」的人。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們表示，「小指指甲留長說要防小人，但自己才是小人的人」、「發現會虐待小動物的，就漸行漸遠」、「怕我生氣直接選擇瞞騙」、「對任何事物如果不滿意，第一個反應就是批評」、「我媽媽說、我媽媽覺得、我要問媽媽」、「沒有上進心」。

其中，最多人提到的是「衛生習慣不佳」與「自我中心」，「衛生習慣不好，上廁所把馬桶弄得很髒」、「衛生習慣不好、愛吹牛、自我中心」、「無同理心、自大、沒禮貌、愛算計」、「自私的人，曾經遇過一位會把自己鞋子髒的地方抹在捷運電扶梯的，學歷、外表、品味、工作甚至家庭都很完美，整個傻眼」。