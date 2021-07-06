EQ最高的人是誰？ 鄉民狂推「2大女神」：情緒沒失控過

▲原Po認為「志玲姐姐EQ真的蠻厲害的」。（圖／記者李毓康攝）

實習記者高琳景／綜合報導

藝人的一舉一動都是大眾關注的焦點之一，有時無意的一句話都會被放大解讀！就有網友好奇詢問「大家看過EQ最高的人是誰？」沒想到網友一面倒點名「2大女神」，直言在媒體上沒情緒失控過。

一名網友在PTT以「看過EQ最高的人是誰」為題發文，表示EQ即情緒商數，是一種自我情緒控制能力的指數，有時候看到新聞寫說某某某高EQ回應，但看了完整內容後發現「根本EQ根本不高啊…」而他個人認為「覺得志玲姐姐真的蠻厲害的！」因此想了解，大家看過EQ最高的人是誰？

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▲有網友點出，近日的「抗疫女神賈永婕」EQ也頗高。（圖／記者黃克翔攝）

貼文一出，立即引發網友蓋樓討論，不少網友狂點2大女神，「心目中還是林志玲吧」、「志玲姊姊很厲害」、「林志玲私底下不論，但媒體上情緒沒失控過」、「志玲姐姐很厲害」、「最近賈永婕吧」、「賈永婕做好事被抹黑也沒怎樣。」

也有網友推政治人物，「陳時中，面對智障立委還能冷靜」、「陳時中，再累再難也沒怒罵過人」、「政治人物就侯友宜吧」、「政壇上當然就陳時中」、「唐鳳無人能及」。

▼有網友表示，「指揮官陳時中，再累再難也沒怒罵過人」。（圖／指揮中心提供）