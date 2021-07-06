台灣歷年重大事件！新冠確診「死亡破700」衝第2　PTT戰爆：人禍阿

▲台灣確診死亡數累積至706人。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃孟珍攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內新冠肺炎致死率破4.5%，高於全球平均值。就有網友整理出台灣歷年重大事件，包括921大地震、八八風災、維冠大樓倒塌等，赫然發現目前累積的「確診死亡人數」已衝到第二，而話題也引爆熱議，大票鄉民留言開戰，「3+11破紀錄了」、「請註明這是人禍」。

回顧台灣過去發生的重大事件，1999年的「921大地震」是國人共同的傷疤，一場地震帶走2415條人命、29人失蹤，也是台灣史上死傷最慘重的一頁。

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▲921大地震是台灣最嚴重災難事件。（圖／慈濟基金會提供）

2019年爆發、2020年迅速蔓延世界各地的新冠肺炎，造成全球百萬人死亡，而台灣也沒能躲過這一劫。截至目前，台灣確診死亡數已達706人，在國內重大事件中，死亡數居第二。

接著按照死亡人數排列，依序是2009年的「八八風災」、2014年「澎湖空難」、2015年「台南登革熱」、及1998的「大園空難」等。

▲台灣歷年重大事件。（圖／翻攝自PTT）

在哀傷之餘，鄉民們也砲火十足，紛紛洗版狂酸「謝謝蔡政府」、「小英政績+700」、「千碑千碑再千碑」、「票投冥盡擋，排隊火葬場」、「唯有英文超越英久」、「標準的政策殺人」；但也有網友表示，「笑死！換唱衰死亡數，知道跟世界比起來，台灣低的出奇嗎」、「全世界死了398萬，台灣才706...很少吧」。

▼PTT鄉民留言洗版。（圖／翻攝自PTT）