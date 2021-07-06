COVID-19疫苗接種紀錄卡　疫苗廠牌縮寫不會影響紀錄卡使用

▲台南市長黃偉哲指出，台南市自5日起開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者接種疫苗，8日起開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，6日全國新增27例本土個案，台南無新增本土確診病例，黃偉哲市長指出，台南市自5日起開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者接種疫苗，8日起開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者施打，莫德納疫苗1-5日止已接種32822人。

黃偉哲市長指出，俗稱黃卡的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」為接種紀錄，並不是證明，疫苗廠牌名稱縮寫並無影響使用也無須修正；接種紀錄也可於施打數天後透過健保快易通APP查詢。

台南市衛生局長許以霖指出，如您因為出國留學、移民或工作需要預防接種證明，可持身份證明文件及健保卡洽就近之衛生所協助查詢申請，詳情可參閱https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/9dz7czW1IrLl-Ce5i0XDFQ 。

另有關實習生接種疫苗，衛生福利部考量實習生除醫療院所外，亦可能至藥局或其他醫事機構、衛生所、護理之家或長照機構等處所實習，針對上述情形，仍請大專院校提前送交實習生名冊，以依循第一類、第二類或第五類公費接種對象之造冊程序，將實習生比照實習處所之工作人員納入接種對象。

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