醫收「追討費用」公文傻眼！陳時中霸氣喊：會找健保署談

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

本土疫情爆發以來，各醫院及篩檢站皆配合大規模篩檢，但有醫護貼出健保署公文，內容提及公費篩檢核付「經審核有不符規定者，得追討費用」，認為此舉可能會讓許多醫政室人員欲哭無淚。對此，指揮官陳時中今回應「會找健保署來談」，也讓大家安心，「有做一定領得到錢」。

部立屏東醫院心臟血管外科主治醫師吳欣岱，在其臉書貼出2張有關新冠肺炎公費支付檢驗費用申報公文，並指，「哎…五六月已經這麼多醫院配合大規模篩檢，人數每天幾萬幾萬的算，你老兄申報方式現在才出來」，她直指，事後才說明算錢方式就算了，內容還寫下「經審核有不符規定者，得追討費用」。醫師說「我已經可以想像所有大規模篩檢醫院的醫政室人員欲哭無淚、假日加班的表情了…」。

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吳欣岱質疑：「這個分類有需要這麼晚才出來嗎？說好的超前部署呢？還是行政人員的工時不是工時？」甚至有些醫院上週五才收到通知，而過去在急診篩檢的都還要另行改單。有不少醫護人員也分享貼文下方附和「太讓一線醫護人員心寒了」、「先叫你多做，後面又不給錢，以後誰敢衝？」

陳時中在記者會上說：「有做一定領得到錢，絕對沒有問題」，溢領或計算有問題，仍要明算帳。他指出，會再跟健保署會商，把規定弄清楚，行政上若做到更完整，要往後做，不是往前追。