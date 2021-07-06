精準防疫2.0揪53%確診者！桃園今「迎來嘉玲」　鄭文燦：還沒結束

▲桃園今迎來「嘉玲」。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

中央流行疫情指揮中心公布，今(6日)新增27例本土個案，其中桃園久違迎來「嘉玲」，市長鄭文燦表示，自疫情爆發以來，桃園在6月4日達到高峰，隨後逐步下降，今雖然沒有確診個案，但疫情還沒結束，清零計畫仍在進行中，希望確實完成各項疫情工作，力求阻斷傳播鏈、不讓病毒死灰復燃。

鄭文燦表示，全台本土疫情從5月11日爆發至今，歷經多次起伏後終於逐漸趨緩，過去桃園在6月4日迎來疫情高峰，隨後確診人數逐日下降，這兩個月以來，桃園只有5月15日確診個案數為0，而今是桃園迎來第2次「嘉玲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦說，疫情至今報發出多起群聚事件，防疫團隊也累積相當多經驗，並制定出「精準防疫2.0」，先做疫調、嚴謹擴大匡列，注重各項細節，面對多起群聚，市府全採相同方式應對，桃園至今累計667本土，其中有358位確診者就是透過衛生局精準匡列、隔離後確診，佔確診數的53%，倘若沒有「防疫2.0」，恐會有漏網之魚，造成隱形傳播鏈擴大到社區，可能會成為另個確診個案的開始。

此外，鄭文燦也再次重申疫苗接種計畫，目前桃園75歲以上接種率達71.5%、72歲接種率70.8%，桃園轄內一共設有31個社區接種站，自6日起至8日一連3天，提供70歲以上長者施打，符合資格、先前還尚未施打疫苗的長者也可以到場補打；另9日、13日市府提供1600名孕婦接種專案，目前已有848人登記，有意願施打的孕媽可以上桃園市府官網登記報名。