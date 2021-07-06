快訊／雷雨彈狂掃6縣市大雨特報　今會下很久「一路到晚上」

記者賴文萱／台北報導

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今（6）日下午發布大雨特報，包含南投以北山區都有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲大雨特報。（圖／中央氣象局）

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▲中部以北今防午後雷陣雨，有局部大雨出現機率。（圖／中央氣象局）

熱帶低壓昨晚通過巴士海峽，今（6）日上午8點已到達台灣海峽南部，並逐漸遠離。氣象局表示，受其外圍環流影響，東部、南部仍有局部短暫雨，中部以北雖上午多雲到晴，但今天午後雷陣雨大又廣，且中部以北有機會一路下到入夜。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

氣象局課長林秉煜表示，熱帶低壓持續往西北移動遠離台灣，且強度會持續減弱，不過，其外圍環流今仍影響東部、南部，有局部短暫陣雨，中部以北上午多雲到晴，但要留意午後雷陣雨，有局部大雨發生機率。

▲熱帶低壓持續減弱，並遠離台灣。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，今天午後雷陣雨發展範圍比較廣，且下雨時間長，依據定量降水預報圖，中部以北降雨會持續晚一點，可能到入夜之後都還有雨勢。

另外，今天基隆北海岸、東北部及南部西側沿海、澎金馬等仍要留意8-9級強陣風，大台北上半天受地形影響，也會有瞬間強風出現。