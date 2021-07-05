烟花颱風「可能突襲生成」　今晚快閃掃南方海面！降雨熱區曝

▲準烟花颱風未來路徑。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

記者賴文萱／台北報導

天氣職人吳聖宇指出，熱帶性低氣壓TD07已經逼近恆春以南海面，不過目前結構還是不太好，北側風力強，南側風力弱，繞不太起來，會不會順利發展為輕度颱風仍有待觀察。今晚8點到明天上午8點這段時間，是離台灣最接近時候，預估花蓮、台東、恆春半島、高屏山區將有較大雨勢。氣象局則說，台東、恆春半島今晚起雨勢明顯，明天午後雷陣雨雨勢也會比今天還大。

吳聖宇表示，日本氣象廳到下午還沒有發布颱風形成預警，最快也要晚上到明天凌晨可能才有機會成颱。由於它已經很近，今晚8點到明天早上8點這一段已經是離台灣最接近的時候，一旦形成颱風，可能立刻要發布海上警報，但也可能很快就要解除警報。因為預估明天上午，該系統已經開始遠離，下午到傍晚就要在廣東福建沿海登陸。路徑不變的話，發布陸上警報機會並不高。

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▲今晚到明天上午花蓮、台東、恆春半島、高屏山區有較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

至於降雨部分，吳聖宇預估，今晚到明天上午花蓮、台東、恆春半島、高屏山區有較大雨勢，明天上午隨著系統進入海峽南部，直接面迎偏南風的南部、東南部地區持續會有降雨機會。

中北部山區要留意午後熱對流雷雨，雷雨發展可能會比較旺盛，要多留意；風力的部分則是在恆春半島、台東沿海、綠島蘭嶼等地有較強陣風，東北角、北部沿海也會有較強陣風機會。

▲熱帶性低氣壓外圍雲系逐漸靠近東南部陸地，今晚東半部、恆春半島，雨勢會變大，下雨時間也長，有局部大雨發生機率。（圖／中央氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華則說明，熱帶性低氣壓今晚到明上半天最接近，氣象局持續發布特報，預估接近台灣這段過程強度仍有機會增強，一旦成颱，氣象局將發布海警。至於是否會有陸警？她說，TD沿著太平洋高壓勢力南緣移動，其強弱、邊緣界線，會影響路徑是否南移或北偏，氣象局將持續關注。

由於熱帶性低氣壓外圍雲系逐漸靠近東南部陸地，今晚東半部、恆春半島，雨勢會變大，下雨時間也長，有局部大雨發生機率。

隨著熱帶系統移動，除了台東、恆春雨大之外，澎湖、金門也有短暫陣雨，南部及中北部明則維持高溫炎熱，但中午以後會有午後雷陣雨，且預估明天雨勢會比今天大。