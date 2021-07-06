大陸驚呆台灣百米跑搶殘劑…嘆「兩岸接種對比」：是同一個時空？

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新冠疫苗累計接種已突破13億劑次，為鼓勵民眾打疫苗，許多地方甚至祭出送禮、送前等手段。與此同時，3日，花蓮有民眾為搶打疫苗殘劑，百米衝刺爭名額，甚至有人當眾摔慘，場面傳到大陸後被視為奇聞，不少媒體轉載相關報導，許多網友驚呆如此景象「這是同一個時空的故事」？

據大陸國家衛生健康委員會通報，截至7月4日，大陸累計報告接種新冠疫苗達13億549.9萬劑。為鼓勵尚未接種疫苗的民眾能儘快接種，大陸不少地方近期紛紛提出各種獎勵措施。在上海，有的社區打疫苗就送牛奶、花生油等等。還有的網友笑稱，自己打早了，家這邊現在打疫苗還送錢。

大陸各地現在是想盡各種辦法鼓勵民眾接種疫苗，可花蓮3日開放預約莫德納殘劑，但由於各接種站只限7人，因此造成供不應求的情況，不僅有些民眾前一天中午就到現場排隊，還有人在一開門時就用跑百米的速度衝刺前往，而過程中還有人因此不慎摔倒，場面相當危險。

▲大陸新冠疫苗累計接種已突破13億劑次。（圖／路透）

大陸網路媒體《觀察者網》上就有網友留言稱，「我們小區大爺大媽們被舒舒坦坦的用車接去打疫苗，完了還送兩雞蛋。而台灣花蓮的大媽為了殘劑狂奔100米還摔倒在名額之外，一種自豪感不由自主的發生在心底！」

網友看後以「卑微」、「淪落至此」等詞來形容疫苗殘劑之亂，「真的是一種羞辱，排隊拿號不比這個好？還喊開始，太尼瑪可憐了」、「除了拼跑得快，還要拼手速和網速」、「可怕，好像喪屍片的景象」。