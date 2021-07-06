不只可預約第二劑！　疫苗預約系統「也可登記混打意願」

記者趙于婷／台北報導

行政院政務委員唐鳳今親自到中央流行疫情指揮中心說明疫苗預約系統，開放第九類和第十類民眾預約，系統可自己選擇目前食藥署通過EUA的疫苗品牌，要施打第二劑的民眾，只要符合規定族群就可預約。另外，唐鳳也特別提到，如果想要混打疫苗，同樣可以登記意願，但最後要依指揮中心決定是否開放混打。

▲唐鳳親自到指揮中心說明疫苗預約登記。（圖／指揮中心提供）

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唐風說明，開放第九類和第十類目的是同時施打完畢，所以才能移動到不分類，會以這兩類族群去看登記比例，實際有一批疫苗來，看要分幾批，年齡的排序在兩個類別是分開去算。

唐鳳也提到，登記意願一定會大於每一批疫苗量，會使用登記意願，就是希望每一批疫苗來之後，可以去訂定年齡範圍，現在很多縣市都是按照疫苗分配量訂定年齡範圍，這可能就會造成跨縣市區域移動，但這系統就是希望可以防止這樣的情況。

另外，發言人莊人祥也特別提醒，第九類有納入高風險慢性病病人，包括肥胖症、心血管疾病等，要過去一年有在醫院主診斷確定有病史，才可以預約。若是第一類～第八類之前沒有預約施打疫苗，只要同時具有第九類資格，就可以做預約登記，疾管署只有排除打完兩劑的人無法預約。