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汽燃費繳納展延至8／31　居家防疫線上付款好禮2重送

▲110年度汽燃費繳納期限展延至8月31日 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲110年度汽燃費繳納期限展延至8月31日 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情嚴峻，為避免集中繳費衍生群聚風險，屏東監理站表示，110年自用汽機車燃料使用費，繳納期限由原7月31日延長至8月31日，車主可持原已寄發的繳費通知單繳納，另外已辦理約定扣款的車輛原扣款日則展延至8月31日扣款。

▲110年度汽燃費繳納期限展延至8月31日 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

110年度自用汽機車燃料費繳納通知書已於6月底前完成寄發，為減少民眾出門繳費感染風險，屏東監理站推動線上繳費及申辦約定扣款送7-11商品卡活動，鼓勵車主線上繳費及申辦約定扣款，只要您的車輛轄區屬屏東監理站，即日起至8月31日止，利用線上繳費管道完成繳費，並填妥監理站寄發的汽燃費繳納通知書背面「委託轉帳代繳汽(機)車燃料使用費約定書」(或於公路總局網站下載)，截圖E-mail至屏東監理站信箱(ptfirst0001@gmail.com)或傳送至屏東監理站Line官方帳號(ID：@921exkut)，以上兩項皆完成者，除可以獲得7-11商品卡面額50元外，還能參加摸彩，有機會抽中蘋果iPad、掃地機器人、空氣清淨機及全聯1000元禮券，商品卡數量有限，籲請車主多多把握。

屏東監理站提醒，公路總局提供諸多線上繳費管道，如：「監理服務網」、「監理服務App」、「e-Bill全國繳費網」、「電話語音(412-1111) 」及「LINE PayMoney」、「嗶嗶繳」、「元大銀行」、「橘子支付」、「蝦皮購物」、「街口支付」等App，讓車主在家防疫免出門安全又安心。

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