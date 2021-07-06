Delta病毒太強！　以色列最新報告：輝瑞疫苗保護力下降至64％

▲以色列最新報告指出，輝瑞防護力有所下降。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

由印度最先發現的Delta病毒正帶來新挑戰，以色列周一（5日）公布一項研究報告，指出輝瑞（BNT）疫苗的免疫及有症狀感染的防護力下降，但仍指出對於演變成重症的防護力仍相當有效。

路透社報導，以色列的報告是在該國解除社交距離限制以及Delta病毒散播後所得到的結果，該國衛生部自6月6日以來，輝瑞疫苗對感染和出現症狀的防護力降至64％；然而輝瑞對防止病情演變成需要就醫或住院的防護力仍高達93％。

衛生部在聲明中必未提此前的防護程度為何或其他進一步細節，但衛生官員在5月發布的一項報告顯示，接種完2劑輝瑞疫苗後，對感染和重症住院的防護力高達95％。輝瑞一名發言人未回應以色列公布的數據，但他指出其他的研究顯示疫苗產生的抗體仍然能夠中和所有變異株，包括Dleta病毒在內，雖然強度的確有降低。

擁有930萬人口的以色列已達成一劑輝瑞疫苗覆蓋率60％，每日新增確診病例從1月的單日逾1萬人降至6月的單日個位數確診。以色列取得顯著成效後，決定解除所有防疫限制，包括社交距離和戴口罩，但近期又重新恢復戴口罩的規定，因為Delta變異株來勢洶洶，已經變成全球強勢擴散的主要病毒株。

Delta病毒入侵以色列後，單日確診正在緩慢上升，4日更錄得343例，重症病患從21人增加至35人。不過以色列魏茨曼科學研究學院（WIS）數據科學家席格（Eran Segal）認為，由於重症病患少得多，以色列不太可能再經歷一次年初的醫療量能緊繃情況。

席格表示儘管如此，人們還是能夠繼續讓生活回歸正軌，也不需要各種防疫限制，同時增加疫苗覆蓋率並確保以色列歸國人士仍繼續接受入關檢測。