李登輝香火延續！李坤儀懷第三胎　性別曝光有意從母姓

圖、文／鏡週刊

7月30日是前總統李登輝逝世週年的日子，包括政府及民間都已規劃追思紀念活動。本刊掌握，李家近日傳出喜訊，李登輝孫女李坤儀所懷第三胎，確認是個男嬰，已於7月4日順產。由於李坤儀的長女、長子都跟著夫婿趙贊凱姓趙，在李登輝過世後，傳出李坤儀有意讓第三胎改從母姓，藉以延續李家香火。

▲李登輝生前最疼愛的孫女李坤儀（右）本月4日產下第3胎，傳出她有意讓其從母姓，藉以延續李家香火。左為夫婿趙贊凱，2人在2015年結婚。（圖／鏡週刊提供，下同）

李登輝去年7月30日病逝台北榮總，值此屆滿週年前夕，不分政府、民間都籌劃追思紀念活動。本刊掌握，李登輝孫女李坤儀去年辦完阿公身後事不久，就得知自己再次懷孕，預產期就在7月初，也已確認腹中胎兒是個男孩。由於正值Covid-19疫情三級警戒期間，李坤儀最近一個月多在家調養待產，等待新生命降臨，而7月4日李坤儀已順利在醫院產下次子。

李登輝因長子李憲文罹癌早逝，他生前將綽號巧巧的孫女李坤儀視如己出，巧巧也對這位總統阿公非常孝順。據了解，由於李坤儀3歲大的長女悌悌及1歲半的長子均跟著父親趙贊凱姓趙，在李登輝過世之後，李坤儀有意讓小兒子從母姓「李」，藉以讓李家延續香火。

▲去年李坤儀與趙贊凱帶著女兒悌悌到台北賓館悼念前總統李登輝。

我國《民法》第1059條規定：「父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。」《戶籍法》則規定新生兒應在出生後60天內完成戶籍登記。知情者透露，趙贊凱相當支持小兒子從母姓的想法，待李坐完月子後，就會在規定期間內完成相關出生登記程序。

趙贊凱昨（5日）向本刊證實，李坤儀已於4日順利產下小兒子，且夫妻二人確實聊過小兒子從母姓的議題，目前仍在討論中。

▲日本於6月4日捐贈台灣首批124萬AZ疫苗，李登輝基金會當天送花到日本台灣交流協會表達謝意。

另外，李登輝創辦的李登輝基金會今年5月重新改組，由李的二女兒李安妮正式接任董事長。6月4日下午，當日本捐贈的首批124萬劑AZ疫苗抵達台灣後，李安妮隨即以李登輝基金會董事長名義送花到日本台灣交流協會，留下「日台友情，台日友好，相互報恩，彼此依靠。」16字箴言。該基金會臉書粉專更發文說：「或許天上的李總統現在也在微笑！」

李安妮新聘野百合學運世代出身的前文化部長鄭麗君、文化工作者周奕成，以及義美總經理高志明、華視新聞資訊台台長陳雅琳等社會賢達擔任基金會董事，未來將以推動設立李登輝紀念圖書館為最重要目標。李安妮說，希望將父親推動民主化等成就化為台灣公共財，而非僅將李登輝個人神格、圖騰化。

▲前總統李登輝去年七月三十日病逝，由於將屆逝世週年，政府與民間都已規劃一連串追思活動。

為紀念李登輝，李登輝基金會預定9月27日在國家音樂廳舉辦紀念音樂會。基金會執行長鄭睦群表示，這次音樂會以「誠實自然」為主題，將由八角塔男聲合唱團演唱李生平相關歌曲，例如李的出生時期搭配日本民謠《紅蜻蜓》、求學時期搭配李就讀母校淡水中學校時的校歌等，追思李登輝的傳奇一生。

至於音樂會能否如期舉辦，鄭睦群說，將在7月底視疫情狀況決定，已備妥延期辦理、改採線上直播等相關備案，都會遵照中央流行疫情指揮中心的相關指引籌備。

更多鏡週刊報導

【李登輝續香火1】李坤儀追思文藏洋蔥 霸氣李登輝在她面前露柔情

【李登輝續香火2】「怎麼可以亂講阿公過世！」 曾文惠近況曝光

【李登輝續香火3】擁翠山莊、鴻禧等豪宅 李坤儀身價驚人