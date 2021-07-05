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拐走人妻嗆「羡慕嗎」　龍井小王威脅公布光碟！遭綠帽男裝箱虐殺

2名凶手為阻止劉男（右）呼救，用膠帶封住其口鼻，導致他窒息死亡。（示意畫面）

圖文／鏡週刊

台中一名何姓鐵工廠老闆不滿劉姓男子介入家庭、害他離婚，還拿前妻的性愛光碟向他勒索，竟找人將劉強押至工廠毆打，再將其裝進木箱，準備載往南投山區繼續凌虐，不料途中喪命；何男與共犯放火焚屍、將屍體推下山谷，還用劉的手機傳訊給自己的前妻故布疑陣，卻弄巧成拙，警方根據犯案租賃車後方貼的一張廣告，循線破案。

2008年11月24日下午4點多，住在台中縣龍井鄉的劉姓男子，在台中市西屯區都會公園附近一家超商，被兩人擄上一部車，消失不見；家屬告訴警方，劉男曾與介入一對何姓夫妻的婚姻，導致對方離婚，何男曾找徵信社調查他，敵意很深。

警方傳訊何男，他矢口否認涉案，辦案人員雖然知道他說謊，卻無證據，案情陷入膠著，幸好，警方發現，擄人的車輛雖然掛上失竊車牌，但後車廂貼有一張「殼牌機油」的貼紙，警方據此遍查中港路沿線所有租車行，終於查出一名林姓男子出面租車。

林男到案後，坦承因積欠何男2萬元，且何男答應他，押走劉男，教訓對方頓，就會再給付酬勞，於是他先找來雷男、吳姓少年擄走劉男，由他載到何男工廠。2人先將破壞婚姻的小王痛毆一頓，然後載到南投山區，準備再度施虐，沒想到途中卻不小心弄死他！

▼警方押解何男前往南投丹大林道棄屍山谷，尋找死者遺體。（圖／東森新聞）

警方押解何男（箭頭者）前往南投丹大林道棄屍山谷，尋找死者遺體。（東森新聞提供）

警方立刻逮捕何男等人，林與何對於劉男的死，都推給對方。何男堅稱，他打算將對方載到南投縣信義相丹大林道釋放，途中死者一直踢木箱，他要林男過去「讓他安靜點」，林男卻用膠帶封住劉男口鼻，導致他窒息而死。林男則聲稱是何用膠帶封住小王口鼻，還看著裝著屍體的木箱冷笑；殺了人之後，兩嫌乾脆將劉男載到更偏遠的山區，潑灑汽油、甲苯，焚屍之後，棄置谷底。

為何殺害劉男？何嫌說，因為劉男介入其婚姻，導致他與前妻離婚。而且，劉還匿名威脅要公布前妻的性愛光碟，勒索50萬，最後討價還價，他同意在中港路澄清醫院旁的陸橋放置30萬贖金，等對方取款後，暗中記下車牌，找徵信社調查，才知道勒索者竟是破壞他婚姻的小王。

▼警方押解2名凶手到焚屍、棄屍地點進行模擬。

警方押解2名凶手到焚屍、棄屍地點進行模擬。（翻攝畫面）

這渣男食髓知味，還勒索第2次，何嫌一來想與前妻復合，他更不忍孩子的媽不雅照在網路被公佈，於是忍痛再給10萬元。而此時，劉男不知道自己勒索犯行敗露，還囂張打簡訊說：「今天我們又要出去玩了，很羡慕嗎？」「我要去吃飯看電影上床，很快樂！」等簡訊挑釁，也徹底激怒了何，因此找幫手犯下此案。

全案一審依《刑法》私刑拘禁致人於死罪，判何10年2個月、林11年徒刑，檢察官上訴後，高等法院台中分院認定2人有殺人犯意，改依殺人罪判何17年、林17年10個月徒刑，最高法院也認同該判決，全案定讞。

台中地院一審依「私行拘禁致死罪」輕判2名凶手，檢方上訴。


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