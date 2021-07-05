丟包確診者遺體！竹縣殯葬業者棄車落跑原因曝　還原荒唐12小時

▲有確診者大體的接體車被丟包，停在殯儀館空地逾十個小時，殯儀館人員發現接體車內有棺木，趕緊聯繫該車所屬的殯葬公司。



圖文／鏡週刊

新竹縣6家殯葬業者，去年被踢爆把洗屍水直接排入溪中，引發下游70萬居民恐慌，縣府開罰30萬到40萬元、給予3年改善期，並要求期間不得經營殯葬業務，但業者有恃無恐，至今仍繼續營業，加上當地殯葬業者亂象叢生，極可能形成防疫破口。

縣府除了被控包庇非法殯葬業者，新竹縣政府的防疫措施也荒腔走板。有殯葬業者告訴本刊，他們最近處理確診者大體時，根本聯繫不上縣府負責官員，甚至發生業者「丟包」確診者大體的亂象。

6月11日，新竹縣立殯儀館大門旁的空地，停了一輛殯葬公司的接體車，因為整個上午都沒有移動，很不尋常，館方人員覺得奇怪，靠近一看，竟發現車內有一具棺木。

館方人員調閱監視器，才知道這輛接體車當天凌晨5點多就開進殯儀館，車上人員下車後，連忙脫掉身上的防護衣，直接棄車落跑。看到這樣的畫面，館方人員大吃一驚，立即向車輛所屬的殯葬公司查證，最後確認棺木裡裝的是確診者大體。

▼確診大體火化時，工作人員須全程穿戴防護裝備。



原來，這名80多歲的女性確診者，6月11日凌晨1點多，被東元醫院宣告死亡，負責處理大體的殯葬公司人員接獲通報，致電新竹縣政府衛生局24小時防疫專線詢問流程，結果值班人員反問：「你希望我現在把長官叫起床處理嗎？」業者無所適從，又怕染疫，最後決定把大體丟包給殯儀館。

「這也太誇張了！」殯儀館人員憂心地說，當天上午有10場告別式，出入親友上百人，確診者大體雖然裝在接體車裡的棺木內，但天氣炎熱，車上又沒有開空調，難保病毒不會擴散至車外。但因既定排燒的10具大體無法延後處理，因此確診大體直到傍晚6點才火化，恐成為防疫破口。

▼確診大體火化時，工作人員須全程穿戴防護裝備。



殯葬亂象不止於此，6月21日凌晨，另名72歲的男性確診者在台大醫院竹東分院宣告死亡，殯葬公司人員接獲院方通報，一樣先致電衛生局24小時防疫專線，但接電話的人竟然說：「不知如何處理。」業者陸續打給縣府醫政科、長照科、疾病管制科等多名科長，結果大家都往外推，最後要業者直接聯繫民政處。

業者去電民政處科長，但電話一直不通，找了好久，總算找到民政處的聯絡窗口，而該大體從凌晨等到中午近12點才進行火化，早已違反立即火化的防疫規定。



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