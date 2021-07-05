自購疫苗再一批！華航後天「載58萬劑AZ」從曼谷返台

▲自購疫苗再一批 華航後天載58萬劑AZ疫苗返台。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

對抗疫情，台灣已進入疫苗大規模施打階段，今又傳出將有一批我國採購的疫苗將抵台的好消息。本刊掌握，華航班機將於後天（7日）下午從泰國曼谷載運一批我國自行採購的AZ疫苗回台，數量約為58萬劑。

我國目前已採購的疫苗包括AZ疫苗1,000萬劑、莫德納505萬劑、國產疫苗（聯亞、高端）預採購各500萬劑，另外向COVAX平台採購476萬劑。

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自購AZ疫苗僅在3月3日來台11.7萬劑，至於4月4日抵台的19.92萬劑AZ疫苗、5月19日抵台的41.04萬劑AZ疫苗，則是COVAX平台分配。這三批AZ疫苗均已全數施打完畢。而自購的莫德納疫苗則自5月28日起來台3批，共計80萬劑，最近一次是6月30日的41萬劑。

另外，日本政府於6月4日捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，並於6月12日起全台施打，6月25日日本外務大臣茂木敏充宣布7月份會再追加捐贈100萬劑AZ疫苗給台灣，傳出可能會在7月中旬運出。美國於6月20日捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，也已於7月1日開始施打。而立陶宛也在6月22日宣布將捐贈我國2萬劑AZ疫苗，預計9月底前運抵台灣。

目前台灣已到貨疫苗共526,66萬劑，加上7日抵台的58萬劑，整體疫苗量將達584.66萬劑。

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