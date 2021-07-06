拐23歲女學員脫光檢查「健身成果」　教練深夜拿性愛姿勢意淫

▲台中一名79歲葉姓男教練對23歲女學員上下其手，示意圖，非當事者。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中一名葉姓健美中心負責人2017年在關係不錯的「乾孫」女學員小花（化名）面前打開「12星座男女性交姿勢圖」狂聊性事，還以檢視健身成果為由，要求小花脫光猥褻得逞，遭判刑1年、賠償10萬元確定，但由於葉男期間過世，對此，台中地院判繼承遺產的葉男子女應賠償這筆款項。

判決書指出，案發時高齡79歲的葉男，在自營健身中心擔任教練，其23歲的小花在男友介紹下報名加入會員運動，接受葉男指導，雙方交情甚篤，甚至還以「乾爺孫」互稱，不過，葉男竟在小花身上動了不好的心思。事發當時，小花應葉男的請託於深夜10時，將一幅畫作帶到健身中心，直至葉男打開圖小花才知道，該畫是一幅「12星座男女性交姿勢圖」，葉男還與乾孫大談性愛姿勢有助高潮的話題，且更以檢視健身成果為由，要求她脫光接受檢視身材。

小花基於對葉男的信賴勉為其難同意，怎料，葉男又假借膝蓋開刀，要求小花出手攙扶，趁機大力抱緊小花，出手摸揉胸、腹、大腿、臀等部位，甚至還不顧女方反抗舔吻對方的右頸部，讓事後小花飽受驚嚇，造成罹患創傷後壓力症候群，甚至還一度吞服藥物試圖輕生，持續就醫治療中，事後決定向葉男提告求償60萬元。不過針對小花的種種指控，葉男矢口否認，辯稱當日已打烊，但小花堅持前往，且聽到對方在健身中心最內側呼喊他，走過去才見到對方竟全身全裸，趕緊要小花穿上衣物，但因自己患有嚴重關節炎，起身時一時重心不穩才會讓小花扶住身體，強調絕沒有舔吻對方一事。

對此，台中地方法院勘驗2人說法及相關事證後，採信小花說詞，且在提供的錄音檔中，葉男曾說「…我說妳這樣子，妳那個男朋友是不是跟妳很舒服，讓你高潮，有時候沒有對不對？我有這樣講！」「我很喜歡妳」等言語，甚至還不斷詢問小花與男友的性愛狀況，男友是否能讓小花達到高潮等，相關言論已超出長輩對晚輩關心的禮儀分際，明顯是出於滿足自身性欲。民事部分法院判葉男應賠償20萬元，扣除先前台中地方檢察署給付的犯罪被害人補償金後，要賠10萬元確定；刑事部分，台中地方法院審理後，依強制猥褻罪判葉男有期徒刑1年，案經上訴台中高分院、最高法院都遭到駁回，判刑1年確定。

不過，葉男遭判強制猥褻罪判刑1年定讞後約4個月後，於2020年8月25死亡，因此台中地檢署向葉男2名未拋棄繼承的子女提出訴訟，要求償還先前中檢給付給小花的犯罪被害補償金10萬2,150元（含精神撫慰金、醫療費），由於葉男2名子女沒在言詞辯論日到場，也沒提出書狀聲明、陳述。台中簡易庭最後判葉男2名子女應在繼承遺產範圍內，連帶給付台中地檢署10萬2,150元。

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