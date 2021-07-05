快訊／對流雨彈先炸「南高屏」大雨特報　準烟花接近越晚雨越大

記者賴文萱／台北報導

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（5）日南部地區有局部大雨發生的機率，台南、高雄及屏東地區民眾請注意雷擊及強陣風。另外，位於鵝鑾鼻東南東方海面的熱帶性低氣壓，仍有機會升格烟花颱風，今晚到明天是該系統離台灣最近時候，一旦成颱就會發布海警。

另外，氣象局也針對「台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。警戒區域包含台南市關廟區；高雄市岡山區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、旗山區、美濃區；屏東縣里港鄉。

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

▼南高屏有大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）





氣象局表示，今天（５日）受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，東南部及恆春半島會有陣雨或雷雨，雨勢在中午過後隨時間愈晚將愈來愈明顯且密集，有局部大雨發生的機率，宜花及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區維持午後雷陣雨的天氣，其中以南部的降雨較為明顯，雨勢將延續到晚上之後，中部以北則偏向於山區；各地高溫約32到35度，大台北、宜花及南部地區有36度以上高溫發生機率，戶外活動請多補充水分。

▲準烟花颱風1400路徑潛勢預報。（圖／中央氣象局）

隨著熱帶系統接近，今晚起東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東沿海空曠地區將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、台南、高雄沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業請注意安全。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）