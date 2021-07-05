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「太陽同步衛星」發射成功　搭建全球首個「晨昏」氣象網路

▲風雲三號E星成功發射。（圖／CFP）

▲風雲三號E星成功發射。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

陸風雲三號E星今（5）日於酒泉衛星發射基地成功發射。據了解，E星為一顆太陽同步衛星，將與在軌的風雲三號C星、風雲三號D星組網運行，使大陸成為國際上唯一同時擁有上午、下午、晨昏三條軌道氣象衛星組網觀測能力的國家，同時也填補全球氣象觀測系統的空白，使中國氣象局將成為全球極軌衛星觀測序列的第三大支柱。

▲大陸風雲系列氣象衛星組網，成全球同時擁有早中晚三條軌道氣象衛星組網觀測能力的國家。（圖／CFP）

▲大陸風雲系列氣象衛星組網，成全球同時擁有早中晚三條軌道氣象觀測能力的國家。（圖／CFP）

《新京報》報導，風雲三號極軌衛星地面系統總指揮、國家衛星氣象中心副主任張鵬指出，這顆黎明星投入使用後，將填補過往觀測全球氣象的空白區，「與其他氣象衛星組網，每6小時可為數值預報提供一次完整全球覆蓋的資料，有效提高和改進全球數值天氣預報精度和時效。 」

位於晨昏軌道的風雲三號E星是大陸風雲系列氣象衛星的第19顆，張鵬表示，氣象衛星由極軌氣象衛星和靜止氣象衛星組成，「E星發射進入太空後，相對於地球是運動的，相對於太陽是靜止的，是一顆太陽同步衛星。」

據了解，E星每日早上5時30分和傍晚17時30分會出現在大陸上空監測氣象。此外，E星還增加了「夜間攝影」功能，相較於早晨和傍晚時大氣對流運動多、天氣變化快，尤其這段時間段光線較暗，強對流天氣在此時發生，一般衛星觀測不到。

夜間攝影模式開啟後，風雲三號E星在預報強對流天氣上，將有助監測、研究強對流等災害天氣發生過程，提早預警時間。

此外，風雲三號E星還增強在早晨、傍晚時段監測森林大火火點的能力，以及晨昏海霧監測能力。風雲三號E星克服晨昏時段太陽輻射低，中波紅外反射部分噪音大的困難後，首次採用捲雲通道監測系數和連續時次加動態閾值的方法提取海霧，取得更好的監測效果。
 

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