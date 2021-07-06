婦闖紅燈遭撞死「過路口就到家」　肇事男大生過失致死移送

記者張君豪／台北報導

5日晚間台北市羅斯福路六段景隆街口發生一起死亡車禍！當時在住家附近散步的周姓婦人（60歲）正準備過馬路時遭到騎乘重機車的黎姓男大生（20歲）衝撞，周婦當場被撞飛、倒地後頭部破裂，雖經民眾打119求助緊急報案送醫，周姓婦人送醫後宣告不治，肇事的黎姓學生表示因騎車當下綠燈沒注意行人才會肇事，警方蒐證後將案件送交大初鑑釐清肇事責任。

▲5日該起機車撞死婦人的意外，轄區文山二交通分隊長蔡育家對外說明。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，5日晚間22時58分，羅斯福路六段與景隆街口發生一起機車衝撞行人的死亡案件，當時死者周姓婦人疑似未注意路口號誌闖紅燈過馬路，正準備穿越路口時，遭黎姓大學生駕駛重機車追撞，當場頭部破裂、身體多處外傷，倒地後沒有生命跡象。

▲5日晚間北市羅斯福路六段景隆街口發生一起機車撞死婦人的意外事故。（圖／記者張君豪翻攝）

周女雖經緊急送往萬芳醫院搶救，但院方急救到23時50分仍宣告不治，黎姓男大生也因車禍摔車身上有擦傷，但意識清楚；黎男肇事後向警方表示他並未超速，雖然周婦有闖紅燈過馬路的違規行為，但黎男也未注意車前狀況才會肇禍，警訊後依過失致死罪嫌將他移送。



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