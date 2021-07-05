林靜儀批柯文哲：你就繼續怪別人　全班陪你寫作業

▲林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心5日公佈，國內新增28例本土及3例境外移入，其中個案分布以台北市15例最多。對於北市疫情，民進黨前立委林靜儀連日批評台北市長柯文哲，她5日再批「你就繼續怪別人，全班陪你寫作業」。

林靜儀在臉書表示，台北市市場專案一篩多確診9人、虎林專案篩到2例、中正區社區新增7例，以「有來篩檢的」陽性率不高（沒來篩檢的有多少感染就不得而知，這叫做抽樣誤差），看起來不像「爆發」，所以疫情有「控制住」？

林靜儀指出，不要忘了現在是三級警戒，出門在外沒有拿下口罩的機會，加上雙北市民多數非常節制減少出門，群聚機會降到最低，想看看如果恢復一般生活，這十幾例確診在餐廳、咖啡館、KTV與親友聚會，親友的小孩又去補習班跟同學一起上課數小時，會發生什麼狀況？

林靜儀認為，台北從五月到現在某些群聚感染能維持悶燒沒有爆，是全台灣一起三級警戒的關係，「要嘛提高確診者居隔陽性的比例，減少確診時有無法匡列之接觸者的機會，要嘛全台灣繼續三級下去，縣市可以好好疫調、匡列、隔離，就能阻斷傳播鏈，這點沒落實，就只好大家一起日常經濟活動停滯下去。你就繼續怪別人，全班陪你寫作業。」