Delta病例數激增　美醫要貶低疫苗者「閉嘴」

▲世衛警告，須維持口罩禁令並加速接種疫苗，否能面對Delta變種病毒株只能採取封城。（圖／路透社）

實習記者黃品臻／綜合報導

印度Delta變種病毒蔓延全球，美國密蘇里州春田市一間醫療中心CoxHealth的執行長愛德華茲（Steve Edwards），因擔心年輕族群染疫問題，於1日發布推文要貶低新冠疫苗者「閉嘴」。

據《美聯社》報導，對疫苗的抗藥性讓印度Delta變種病毒在密蘇里州帶來嚴重影響，特別是在春田市，這為當地醫院帶來了極大壓力。對此，愛德華茲引用數據並在Twitter發文表示，「如果你對新冠疫苗瘋狂發表貶低的評論，並且沒有公共衛生專業知識，你可能要為某人的死亡負責。閉嘴！」

32% symptomatic pos. rate, very concerning! (From 4%) 4 pediatric Covid inpatients yesterday. Age…a few weeks old to 18 y/o



If you are making wildly disparaging comments about the vaccine, and have no public health expertise, you may be responsible for someone’s death. Shut up. pic.twitter.com/TqkNbZKsYE — Steve Edwards (@SDECoxHealth) July 1, 2021

春田市格林郡衛生部門發言人史海柯拉（Aaron Schekorra）指出，CoxHealth與該市的另一家醫院Mercy Springfield，2日收治了168名新冠肺炎患者，高於疫情升溫前、5月24日的31人，168名病患中有36人需使用呼吸器。

Mercy Springfield行政總監弗瑞德利克（Erik Frederick）也發布推文力挺疫苗接種，並指出疫苗可以預防死亡，「6個月內99.5%的新冠肺炎死亡案例均未接種疫苗，因此，如果你接種了疫苗，隧道盡頭就會亮起一盞燈，如果你沒接種疫苗，那隧道盡頭等著你的可能是台火車。」

99.5% of COVID deaths over a 6 month period are unvaccinated. So if you’re vaccinated there is a light at the end of the tunnel. If you’re unvaccinated that’s probably a train. — Erik Frederick (@CAOMercySGF) July 2, 2021

報導援引密蘇里州的數據，顯示有44.6%的民眾至少接種過一劑疫苗，但仍遠低於全國54.7%的接種率，且該州60多個郡中，不到30%的人口施打了首劑疫苗。

因病例數激增，密蘇里州衛生部門於1日宣布，正向聯邦政府尋求支援。與此同時，由於面臨變種病毒的威脅，聖路易斯市與聖路易斯郡、傑佛遜郡衛生部門，更拜託已接種疫苗的民眾，在公共場所仍要戴著口罩。

傑佛遜郡衛生部門提醒，兒童在沒有防護的情況下恢復日常活動，會有染疫的風險，在過去兩週內，新的病例數增加了42%，其中又以10至19歲的病例數最多，「這種情況很令人擔心，因為該年齡段的大多數人都有資格接種疫苗，但只有10.82%的人完成疫苗接種程序。」