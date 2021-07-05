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彰化莫德納施打率達6成！何時微解封　衛生局：做好5件事

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天迎來零確診，下午仍召開線上防疫記者會，目前居家隔離者剩下47人，衛生局長葉彥伯指出，莫德納疫苗這4天施打率已經達到6成，但仍要提醒大家要為微解封前做好準備，有5件事情請縣民要特別注意，做的越好，就越能阻擋看不到的隱形傳染鏈。

▲彰化何時微解封，衛生局長葉彥伯提醒５件事。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化何時微解封，衛生局長葉彥伯提醒５件事。（圖／記者唐詠絮攝）

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縣長王惠美指出，今天雖然新增零確診病例，居家隔離人數還有47人，現在每天都很關鍵，因為攸關7月12日能不能解封，所以防疫仍不能鬆懈。

▲彰化何時微解封，衛生局長葉彥伯提醒５件事。（圖／記者唐詠絮攝）

▲縣長王惠美呼籲縣民對疫情仍不可鬆懈。（圖／記者唐詠絮攝）

葉彥伯指出，中央指揮中心撥發彰化縣的莫德納疫苗合計有80,360劑，施打率依今天的來看預估有6成，預估可依序往下施打，請長者有疫苗，趕快打，提升大家的保護力。為了接下來的微解封有以下5件事情請大家要特別注意。

一是PCR主動監測，例如彰化縣因應北農事件，主動就果菜批發市場等預防性的PCR主動監測，又如配合中央政策，居家隔離14天後，再7天的自主健康管理，期滿前1日也要PCR主動監測，加強圍堵病毒。

葉彥伯進一步表示，二是自主健康管理；三是有症狀，就採檢；四是施打疫苗，也是最重要的，有疫苗、趕快打，不要挑疫苗，五是遵守防疫守則，做的越好，就越能阻擋看不到的隱形傳染鏈，這5件事情都有賴政府、民眾、醫療體系大家的一起配合，一起共同努力，就有機會微解封。

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