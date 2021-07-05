快訊／不只北捷站務員！北市公車司機明打疫苗　柯文哲：沒道理不接種

記者袁茵／台北報導

中央開放「第七類」族群施打疫苗，卻不見台北捷運在內，台北市政府4日公布，北捷第一批500名第一線人員於5日施打疫苗。台北市長柯文哲5日下午指出，台鐵、高鐵都打了，甚至連高雄捷運都打了，北捷不打實在沒道理，另外公車司機每天載這麼多人，也有需要打疫苗，所以本週預計替2000至2500人接種疫苗。

台北市政府5日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對開放7家醫院免費做PCR、虎林專案後續、南機場社區爆逾10例確診、柯文哲昨稱第七類是特權疫苗遭綠委批評、立委蔡壁如稱除非封城否則無法清零等問題進行回應。

針對交通從業人員打疫苗，柯文哲指出，打疫苗除了照年齡往下打，另一個是視容易被感染的職業，北市發現公車司機、北捷站務人員容易接觸不特定對象，所以本週大約幫2000人到2500人接種疫苗，「因為台鐵、高鐵都有打，甚至高捷也打了，北捷不打實在沒道理，所以比照辦理。」

柯文哲說，公車司機每天載這麼多人，也有需要打疫苗，所以原則以公車司機和捷運站務人員優先處理。

台北市副市長蔡炳坤補充，5日下午幫北捷開始打疫苗，6日早上會在陽明院區幫公車司機接種疫苗，考慮疫苗相當有限，本週北捷跟公車排定預定各接種2000到2500位，兩地方人數加起來1.8萬人，希望中央疫苗盡快配發。

▼柯文哲出席防疫記者會。（資料圖／北市府提供）