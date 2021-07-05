快訊／柯文哲「批發市場進出管制用悠遊卡」　串接中央健保、身份資料

記者袁茵／台北報導

北市批發市場日前進行大規模PCR篩檢，要求7月7日使用新的PCR陰性報告入場，7月15日後則要用已施打完疫苗當證明。台北市政府5日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，由於讀卡機負擔大，要找悠遊卡公司來合作，未來採用嗶卡模式。

台北市政府5日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對開放7家醫院免費做PCR、虎林專案後續、南機場社區爆逾10例確診、柯文哲昨稱第七類是特權疫苗遭綠委批評、立委蔡壁如稱除非封城否則無法清零等問題進行回應。

針對批發市場專案部分，柯文哲指出，5日早上與醫福會執行長王必勝討論，長期市場如何管理？批發市場與傳統市場標準怎麼定，且還不能用紙本處理，但終究得接到健保資料庫裡面，卻發現北市批發市場一天出入人數為一萬人，長期插健保卡，會導致讀卡機兩三下就壞掉。

柯文哲說，因此要採用「嗶悠遊卡」模式，會找悠遊卡公司製作場域內會員卡，資料放在雲端，將健保資料定期輸入進去，包括身分證字號、是否打過疫苗、PCR等資料。

至於有些非北農員工的人，柯文哲說，這也許真的要插健保卡，但對讀卡機負擔大，所以掃身分證條碼比較合適，並取得疫苗接種紀錄，這些都有和指揮中心做討論，預計7月15日上線，還有10天會討論該系統。

指揮中心表示，新增28例本土病例，其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月19日至7月4日。個案分布以台北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案12752），為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月11日出現發燒、呼吸困難症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月12日確診，7月3日死亡。

▼柯文哲出席防疫記者會。（資料圖／北市府提供）