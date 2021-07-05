害怕疫苗副作用！女染Delta病毒身亡　死前向母懺悔：應該要去打

Grain Valley family mourning after 45-year-old mother dies from Delta variant https://t.co/5rhBwZ9tRX — FOX4 News (@fox4kc) July 2, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州45歲女子瓊斯(Tricia Jones)因為擔心疫苗副作用遲遲不肯施打，結果沒多久便感染Delta印度變種病毒，5月13日重症戴上呼吸器後，於6月9日死亡，留下2名孩子的她，臨死前懺悔自己當初沒有去接種疫苗，令她的母親十分心碎。

瓊斯的母親卡邁克爾(Deborah Carmichael)表示，她今年春天接種第一劑疫苗後曾有過不良反應，沒想到因此讓女兒遲遲不敢去打疫苗，「我想她是因為害怕副作用，聽過了這麼多可怕的故事，再加上我自己的情況，把她給嚇壞了，讓我怎樣都無法說服她」。

結果瓊斯的兒子4月在學校感染Delta印度變種病毒，很快她與丈夫也接連確診。卡邁克爾表示，「她染疫以後對我說，『媽媽，你是對的，關於疫苗、關於口罩，應該要小心防疫』，我聽到後只想說，我不希望自己是對的，我只希望你能好好的」。

瓊斯的18歲女兒阿德瑞娜(Adriana Jones)也傷心表示，母親住院時雖然症狀一度好轉，但是仍然戴著呼吸器沒有醒來，「我只是希望她能醒來，但是她再也無法，我不希望這樣的經歷再發生任何人身上」。卡邁克爾也希望女兒的故事能提醒大眾盡快去接種疫苗，「請認真看待疫情，沒有人希望看到心愛的家人經歷這一切」。

▼美國當局積極鼓勵民眾去施打疫苗。（圖／路透社）