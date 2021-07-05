LIVE／北市增15例確診！7家醫院免費做PCR　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心5日公布，新增28例本土確診，個案分佈以台北市15例最多，其次為新北市5例，另確診個案中新增1例死亡。台北市政府5日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增28例本土病例，其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月19日至7月4日。個案分布以台北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案12752），為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月11日出現發燒、呼吸困難症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月12日確診，7月3日死亡。

台北市政府5日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對開放7家醫院免費做PCR、虎林專案後續、南機場社區爆逾10例確診、柯文哲昨稱第七類是特權疫苗遭綠委批評、立委蔡壁如稱除非封城否則無法清零等問題進行回應。

▼柯文哲出席防疫記者會。（資料圖／北市府提供）